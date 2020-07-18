الإمارات: 46 ألف فحص كورونا و469 حالة شفاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء أكثر من 46.000 فحص جديد لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19". والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الإصابات 56.711 حالة.

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وأكدت الوزارة شفاء 469 حالة جديدة وتعافيها التام بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ عدد المتعافين 48.917.

كما أشارت إلى وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في 338 حالة .

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.