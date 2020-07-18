صحة ورشاقة

أمير الكويت في المستشفى لإجراء فحوصات طبية المزيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365 - وكالات

السبت 2020/7/18 01:44 م بتوقيت أبوظبي

أعلن وزیر شؤون الدیوان الأمیري الكويتي الشیخ علي جراح الصباح أن أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى، ظھر السبت، لإجراء بعض الفحوصات الطبیة.

وعاد أمير الكويت في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى بلاده قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد استكمال فحوصات طبية خضع لها هناك.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أجرى أمير الكويت زيارة للولايات المتحدة، تخللها استكماله فحوصات طبية، وحينها أعلن البيت الأبيض، أن اجتماعا بين أمير الكويت والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تم تأجيله.

وهو ما أكده وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، الدي قال إن أمير البلاد دخل أحد المستشفيات لاستكمال فحوصات طبية الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس ترامب "إلى موعد يحدد لاحقا".

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