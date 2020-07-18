سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 18 يوليو 2020

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم السبت، بالسوق السوداء، في حين استقرت أسعار الصرف لدى البنوك وشركات تحويل الأموال.



وفي مستهل تعاملات السبت في السوق الموازية (السوداء)، تراوح متوسط سعر الدولار في بعض المناطق بين 8 آلاف و8 آلاف و200 ليرة للدولار الواحد، بحسب وسائل إعلام لبنانية محلية.

وتضرب سوق الصرف اللبنانية الموازية موجة استغلال حادة، فهناك من يستغل شح العملة الخضراء في السوق ويعرض الدولار للبيع بسعر 10 آلاف ليرة، بمتوسط زيادة 2000 ليرة عن الأسعار المتداولة في السوق السوداء.

وأظهرت شاشات التداول لدى مصرف لبنان المركزي سعر الدولار عند مستوى 1509 ليرات، وهو السعر الثابت الخاص باستيراد السلع الاستراتيجية مثل الوقود والقمح والدواء.

وحدّدت مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان في النشرة اليومية لنهار السبت 18 يوليو/تموز 2020 سعر صرف الدولار عند دفع الحوالات النقدية الواردة من خارج لبنان 3 آلاف و800 ليرة لبنانية.

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كما حددت نقابة الصرافين سعر الدولار اليوم السبت بهامش متحرك بين 3 آلاف و850 ليرة للبيع ونحو 3 آلاف و900 ليرة للشراء.

ويعاني لبنان من أزمة مالية حادة ونقص شديد في السيولة بالعملة الصعبة.

ومنذ أشهر، لا يتمكن اللبنانيون من السحب من حساباتهم بالدولار، بينما يمكنهم السحب منها بالليرة اللبنانية فقط على وقع أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، فرضت المصارف قيوداً مشددة على سحب الأموال خصوصاً بالدولار، ما أثار غضب المودعين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن سحب أموالهم بعد تحديد سقوف تضاءلت تدريجياً.

وبعد بدء تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس/آذار الماضي، توقّفت المصارف كلياً عن تزويد زبائنها بالدولار بحجة عدم توفّره جراء إقفال المطار.

وفي أبريل/نيسان الماضي، طلب المصرف المركزي من المصارف تسديد سحوبات الزبائن من ودائعهم بالدولار بالليرة.