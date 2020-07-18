هداف الدوري الإسباني.. صحيفة كتالونية تحذر ميسي من غدر بنزيمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسعى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، للحفاظ على ما تبقى له من آمال في الموسم الحالي، والفوز بجائزة هداف الدوري الإسباني، بعد خيبة الأمل بخسارة اللقب.

ميسي ينفرد بصدارة هدافي "لا ليجا" قبل جولة واحدة فقط من نهاية الموسم، برصيد 23 هدفا وبفارق هدفين فقط عن الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.

في الجولة الأخيرة، يخرج "الملكي" البطل المتوج باللقب لمواجهة ليجانيس بقيادة بنزيمة، بينما يلتقي برشلونة مع مضيفه ديبورتيفو ألافيس.

صحيفة "سبورت" الكتالونية، المعروفة بانتمائها لنادي برشلونة، وجهت تحذيرا شديد اللهجة لميسي، من ضياع صدارة هداف الدوري الإسباني، مع المساعدات الكبيرة التي يحظى بها بنزيمة من جانب لاعبي ريال مدريد لهز شباك الخصوم.





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سيرخيو راموس، مدافع وقائد الريال، تنازل عن تنفيذ ركلة جزاء خلال لقاء فريقه أمام فياريال، ومنح الفرصة لبنزيمة للتسديد وهز الشباك، ليقترب خطوة أخرى من ميسي في صراع الهدافين.

وقالت الصحيفة إن ميسي سيكون عليه التسجيل في مباراة ألافيس، لضمان الابتعاد بدرجة أكبر بصدارة هدافي المسابقة، مع انتظار تعثر بنزيمة في مواجهة ليجانيس.

واختتمت بالإشارة إلى أن تلك الجائزة ستكون "شرفية" بالنسبة لميسي، بعد الإخفاق في التتويج باللقب الثالث على التوالي.

برشلونة خسر لقب الدوري الإسباني قبل جولة واحدة من النهاية، بعد أن تراجع بفارق 7 نقاط كاملة عن الريال، عقب انتصار الأخير 2-1 على فياريال، وخسارة البارسا بنفس النتيجة من أوساسونا.