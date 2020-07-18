شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: مصر تسجل أدنى رقم لكورونا منذ أواخر مايو.. و14 مليون إصابة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة المصرية إن مصر أبلغت عن 703 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة، وهو أدنى رقم منذ أواخر مايو، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز، حيث قالت الوزارة، فى بيان لها، إنه تم الإبلاغ عن 86.474 ألف إصابة بفيروس كورونا COVID-19 وإجمالى 4188 حالة وفاة، من بينها 68 يوم الجمعة.

وأعادت مصر فتح المنتجعات للسياح الأجانب فى 1 يوليو، بعد أن توقفت السياحة فى مارس فى إطار إجراءات للحد من تفشى فيروس كورونا التاجى.

وتقول الحكومة إن السياحة تمثل 5% من الناتج الاقتصادى لمصر، ويقدر المحللون الرقم بما يصل إلى 15% إذا تم تضمين وظائف مرتبطة بشكل غير مباشر بالقطاع.

Advertisements

وعلى صعيد آخر، تفيد تقارير منظمة الصحة العالمية أنها سجلت زيادة يومية فى حالات فيروس كورونا العالمية، بزيادة تصل إلى 237 ألف يوم الجمعة.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت يوم الجمعة زيادة قياسية فى حالات الإصابة بالفيروس التاجى العالمى، حيث ارتفع العدد الإجمالى بمقدار 237.743 ألفا فى غضون 24 ساعة.

وجاء فى التقرير اليومى أن أكبر الزيادات كانت من الولايات المتحدة والبرازيل، والهند، وجنوب أفريقيا.

كان الرقم القياسى السابق لمنظمة الصحة العالمية للحالات الجديدة هو 230.370 ألفا فى 12 يوليو، واستقرت الوفيات وبلغ متوسطها أقل من 5000 فى اليوم فى يوليو، وبحسب رويترز، بلغ إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا لنحو 14 مليونا يوم الجمعة، فى علامة فارقة أخرى فى انتشار المرض، الذى أودى بحياة أكثر من 590 ألف شخص فى 7 أشهر.