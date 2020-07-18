شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاكل جلدية مرتبطة بالحر والصيف.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة يتعرض الكثيرون لمشاكل لالتهابات ومشاكل جلدية مختلفة، نتيجة الحرارة العالية وحسب ما ذكره موقع aad.org فإن أبرز المشاكل الجلدية فى فصل الصيف هى:



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