خسارة الوزن برجيم بودرة الكاكاو المذهل لنحت الجسم في ايام 

في بعض الحالات تصبح خسارة الوزن امراً مصيرياً لأن الوزن الزائد يؤثر سلباً على الصحة ويسبب امراضاً خطرة. ويمكن ذلك من خلال اتباع برنامج حياتي وغذائي خال من العادات السيئة مثل الجلوس لمدة طويلة وتناول الاطعمة الغنية بالدهون والسكر والاكل في الفترات الفاصلة بين الوجبات. كذلك من المفيد في المقابل اتباع حميات سهلة التطبيق وتقدم النتائج المطلوبة في مدة قصيرة. ولهذا ينصح باختيار تجربة رجيم بودرة الكاكاو الذي يساعد على خسارة الوزن في ايام قليلة.



يساعد هذا الرجيم المذهل على خسارة الوزن في ايام قليلة شرط ان يتم اتباعه بطريقة صحيحة مع الحرص على تنظيم الوجبات الصحية وممارسة الرياضة 3 مرات على الاقل اسبوعياً. ويختلف هذا الرجيم عن رجيم الشوكولا ويعتمد تحديداً على بودرة الكاكاو. ويتضمن برنامجه 3 وجبات اساسية مع وجبة خفيفة يمكن تناولها في الفترة الفاصلة بين وجبتي الفطور والغداء.

الفطور

- كوب من الحليب الخالي من الدسم الممزوج مع ملعقة طعام من الكاكاو. فهذا يساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

وجبة خفيفة

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- كوب من الكاكاو من دون سكر مع قطعة صغيرة من التوست الاسمر.

- كوب من اللبن الزبادي غير المحلى قليل الدسم.

الغداء

- طبق متوسط الحجم من السلطة الخضراء مع صلصة خفيفة تحتوي على عصير الليمون وزيت الزيتون مع رشة صغيرة جداً من الملح.

- قطعة متوسطة الحجم من الدجاج او اللحم المشوي.

- كوب من الكاكاو الخالي من السكر مع القليل من الحليب الخالي من الدسم.



العشاء

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- قطعة متوسطة الحجم من الدجاج او اللحم المشوي او السمك.

- طبق متوسط الحجم من السلطة الخضراء.

- حبة بطاطا مسلوقة او مشوية.

- كوب من الحليب قليل الدسم مع ملعقة طعام من بودرة الكاكاو.

وخلال اتباع هذا الرجيم يمكن تناول الخلاصات العشبية من دون سكر عند الشعور بالجوع في الفترة الفاصلة بين الوجبات. ومن المهم الامتناع عن تناول الشوكولا مع الفاكهة المجففة والافضل في هذه الحالة تناول الفاكهة الطازجة وخصوصاً تلك التي تحفز عمليتي الايض والهضم وتساعد على تخليص الجسم من السموم والدهون الضارة.

فوائد الكاكاو



يساعد رجيم الكاكاو على خسارة الوزن ونحت الجسم. كما انه يعود على الصحة بالكثير من الفوائد.

- يساهم تناوله في الحفاظ على صحة القلب والشرايين.

- يحتوي على مواد مضادة للاكتئاب.

- يحتوي على نسبة مرتفعة من الفلافونويدات وهي مضادات اكسدة فعالة تساعد على تخليص الجسم من السموم. ولهذا يمكن اضافته الى اي نظام غذائي صحي للوقاية من خطر الاصابة بأمراض السرطان ومن الظهور المبكر لعلامات الشيخوخة.



- يعتبر مصدراً مهماً للمغنيزيوم الضروري لصحة الجهاز العصبي.

- يساعد استهلاكه على الحد من مقاومة الجسم للانسولين، ما يعني انه يعمل على تعديل مستوى السكر في الدم.

- يمكن الاعتماد عليه لخفض مستوى الكوليسترول الضار.



مضار الكاكاو

يمكن ان تسبب المبالغة في استهلاك الكاكاو بعض المشاكل ومنها الشعور بالارق والتوتر وفقدان الجسم للسوائل وتسارع نبضات القلب. كما يمكن ان تؤدي الى تكون حصى الكلى والغثيان واوجاع المعدة وتفاقم اعراض متلازمة القولون العصبي اضافة الى النفخة والامساك او الاسهال. ولهذا من الافضل تناوله بكميات مدروسة من اجل خسارة الوزن واستعادة الرشاقة والافضل ان يتم اتباع الرجيم الخاص به لمدة قصيرة لا تزيد عن 3 الى 4 ايام منعاً للمعاناة من النقص في بعض الغذيات.



