كورونا حول العالم.. رقم قياسي للإصابات خلال 100 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 599 ألفاً و438 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، السبت، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 14 مليونا و194 ألفا و726 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 8 ملايين و470 ألفاً و346 مصاباً، حتى الساعة السابعة صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

للمرة الأولى.. مليون إصابة خلال 100

ذكر إحصاء لـ"رويترز" أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوز 14 مليون حالة، الجمعة، فيما يمثل أول مرة يرتفع فيها عدد حالات الإصابة لمليون حالة في أقل من 100 ساعة.





22 إصابة جديدة البر الرئيسي الصيني

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، السبت، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي.

وقالت اللجنة في بيان إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 16 حالة في منطقة شينجيانغ بغرب الصين، وكانت الحالات الست الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.

وسجلت الصين 14 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض ارتفاعاً من 5 حالات قبل يوم.





7257 إصابة و736 وفاة بالمكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 7257 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و736 وفاة إضافية ليصل إجمالي الإصابات إلى 331298، والوفيات إلى 38310 حالات.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

إصابات ألمانيا تتجاوز 20 ألف

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 529 ليصل إلى 201372 حالة.

وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع حالة واحدة إلى 9083.





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إصابات أمريكا تواصل الارتفاع

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 77.638 إصابة بفيروس كورونا المستجد في حصيلة قياسية جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى نحو 3.64 مليون إصابة .

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز-التي تعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن "كوفيد- 19"- تسجيل 927 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 139.128 شخصاً.





ارتفاع وفيات البرازيل لـ1163

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 34177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1163 وفاة .

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات بالبرازيل ارتفع إلى مليونين و46 ألفا و328 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 76688.





34884 إصابة جديدة بالهند

سجلت الهند 34 ألفاً و884 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و38 ألفاً و716 إصابة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 671 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 26 ألفا و273 حالة.





ارتفاع وفيات وإصابات إسبانيا

وصل عدد الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أسبانيا إلى 260 ألفا و255 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء الفيروس بلغ 28 ألفا و420 حالة ، فيما تعافى 150 ألفا و376 من المصابين حتى الآن.





إصابات إيطاليا تلامس 244 ألفاً

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 243 ألفاً و 967 حالة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس بلغ 35 ألفاَ و28، فيما تعافى 196 ألفا و483 من المصابين حتى الآن .