نقص فيتامين ب7.. الأسباب والأعراض والعلاج

يعد فيتامين ب7 أو ما يعرف بالبيوتين من الألياف الذائبة بالماء، التي تساعد على استقلاب الدهون والكربوهيدرات والبروتينات المهمة للحفاظ على صحة الجسم.

ويعمل هذا الفيتامين على تحفيز تفاعلات الأيض أو التمثيل الغذائي بالجسم وتنظيم الكوليسترول، والحفاظ على سكر الدم عند مستوياته المنضبطة، وإنتاج الكيراتين.

ويتسبب نقص البيوتين في حدوث الكثير من المشكلات الصحية. فيما يلي نتعرف على أسباب وأعراض نقص فيتامين ب7 في الجسم.





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أسباب نقص فيتامين ب7 ( البيوتين):

يوجد أسباب لحدوث النقص في فيتامين ب7 ووفق ما ذكره موقع health line فهي تتمثل فيما يلي:

تناول بعض أنواع العقاقير التي تمنع الجسم من امتصاص الفيتامينات بالشكل الصحيح، ومنها المضادات الحيوية التي تؤدي إلى تدمير البكتيريا الجيدة بالأمعاء التي تعتبر المسؤولة عن إنتاج البيوتين بشكل طبيعي.

الإصابة ببعض الأمراض المعوية المزمنة التي تمنع امتصاص العناصر الغذائية بالجسم، ومنها التهاب القولون والإصابة بمرض الكرون.

اتباع نظام للرجيم لمدة طويلة بهدف إنقاص الوزن، قد يؤدي إلى نقص الفيتامينات والمعادن مما يؤثر على نسبة البيوتين أو فيتامين ب7 بالجسم.

من الممكن أن يكون نقص فيتامين ب7 بالجسم ناتج عن بعض الأسباب الوراثية، أو وجود بعض الاضطرابات الجينية.

قد تتعرض الحامل إلى نقص في فيتامين ب7.

المدخنون أكثر عرضة للإصابة بالنقص في البيوتين.

أمراض الكبد من الممكن أن تؤثر على المريض وتعرضه إلى النقص في فيتامين ب7.





أعراض نقص فيتامين ب7 للجسم:

تساقط الشعر وتقصفه.

طفح جلدي واحمرار في المناطق حول العينين والفم والأنف والأعضاء التناسلية.

عدم السيطرة على الحركات الجسدية.

الاختلال في وظائف الجهاز المناعي.

الشعور بالوخز في القدمين واليدين.

الميل إلى الخمول والشعور بالكآبة.

زيادة نسبة الإصابة بالعدوى الفطرية والبكتيرية.

إصابة البشرة بالجفاف.

جفاف العيون.

الأرق والصعوبة في النوم.

فقدان الشهية.

وجود آلام في العضلات.

اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي.





أهم الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب7:

من المهم تناول الأطعمة التي تساعد على زيادة معدل فيتامين ب7 بالجسم والحرص على تواجدها في النظام الغذائي الخاص بك لعلاج نقص هذا الفيتامين في الجسم ومنها: