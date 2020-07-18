شكرا لقرائتكم خبر عن هل يزداد تفشى الفيروس التاجى فى بريطانيا مرة أخرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير البيانات إلى أن تفشى الفيروس التاجى فى بريطانيا قد يزداد بعد ارتفاع عدد الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض خلال الأسبوع الماضى، ويقدر تطبيق COVID Symptom Tracker لكلية كينجز لندن البحثية أن 2100 شخص يصابون بالفيروس في المجتمع كل يوم ارتفاعًا من 1400 في الأسبوع الماضي.

وحسب ديلى ميل البريطانية الزيادة صغيرة جدًا بحيث لا يمكن القول نهائيًا إن التفشي ينمو مرة أخرى لأن التقديرات الرسمية الأخرى تضع الحالات الجديدة اليومية بين 1700 و3300 مع الاتجاهات النزولية.

لكن العلماء أكدوا أن الوباء "استقر بالتأكيد" وزعم أن الحالات تنخفض فقط في ميدلاندز، التى تحتوى على ليستر وهى المدينة التى لا تزال فى أول إغلاق محلى فى المملكة المتحدة.

جمع خبراء كلية كينجز، الذين يعملون مع شركة ZOE للتكنولوجيا الصحية، بيانات عن الأعراض ونتائج الاختبار من أربعة ملايين مواطن بريطاني بين 28 يونيو و 11 يوليو، وهي واحدة من العديد من مشاريع المراقبة التي تتتبع انتشار المرض في بريطانيا.

تظهر الغالبية العظمى من الحالات الجديدة 1،843 - في إنجلترا، إلى جانب 185 حالة يوميًا فى ويلز و75 فى إسكتلندا. لا توجد تقديرات لأيرلندا الشمالية.

تشير البيانات إلى أن الفيروس ينتشر على نطاق واسع في شمال شرق إنجلترا ويوركشاير، التى لا تزال تعانى من 401 حالة يومية.

المنطقة الثانية هى الأكثر تضررا هى ميدلاندز، حيث لا تزال هناك 363 حالة يومية جديدة، وكان الكثير منها فى ليستر، التي اضطرت إلى التراجع عن تخفيف القيود بسبب ارتفاع الإصابات.

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في الشمال الغربي يصاب 321 شخصًا بالفيروس كل يوم. دخلت بعض القيود الإضافية حيز التنفيذ في سلطات لانكشاير في بلاكبيرن مع داروين وبندل أمس لأن الحالات تزحف مرة أخرى.

وقال البروفيسور تيم سبيكتور ، عالم الأوبئة في الكلية البحثية والباحث الرئيسي وراء التطبيق ، إنه كان من الواضح "أن الفيروس لن يختفي في أي وقت قريب" وأن فريقه يراقب وضعه عن كثب.

وتضيف البيانات إلى المخاوف من أن إعادة فتح الحانات وقواعد الإغلاق التي تفكك في "السبت الكبير" في وقت سابق من هذا الشهر قد تتسبب في ارتفاع كبير في الإصابات.

قال: بعد أشهر من رؤية عدد حالات Covid-19 التى تقع فى المملكة المتحدة، نرى الآن هذه الأرقام فى الأسفل، نحن لسنا مندهشًا لرؤية هذا يحدث نظرًا لتخفيف الإغلاق وزيادة عدد الأشخاص الذين يعملون ويتواصلون اجتماعيًا، يتابع الفريق عن كثب البيانات للسماح لنا بتحديد أي نقاط ساخنة جديدة محتملة والتقاط المناطق مع زيادة كبيرة.

وأضاف الفيروس لا يزول فى أى وقت لذا من المهم حقًا أن يلتزم الناس برسائل الصحة العامة حول الابتعاد الاجتماعي وغسل اليدين وارتداء الأقنعة.

تظهر البيانات أن الفيروس ينتشر على نطاق واسع في شمال شرق إنجلترا ويوركشاير وميدلاندز وشمال غرب، وقال البروفيسور سبيكتور إنه مسرور لأن الحكومة شغلت أقنعة الوجه وجعلتها الآن إلزامية في المتاجر ومحلات السوبر ماركت، وقال ان اغطية الوجه كانت "مهمة في وقف زيادة انتقال الفيروس.

يقوم الفريق الذي يشغل تطبيق Covid-19 Symptom Tracker بتطبيق البيانات من أعراض الإبلاغ الذاتي عن الأشخاص ونتائج الاختبارات منذ شهور، تم أخذ البيانات الواردة في تحديث هذا الأسبوع من أربعة ملايين تقرير ذاتي عن صحتهم ، ونتائج 14.429 اختبارًا تم إجراؤها بواسطة مستخدمي التطبيق.

يُطلب من الأشخاص تسجيل الدخول بانتظام للإبلاغ عما إذا كان لديهم أي علامات للمرض أو ما إذا كانوا يشعرون بصحة جيدة، يُطلب منهم إجراء اختبار إذا كان لديهم أعراض قد تكون مرتبطة بـ Covid-19 ، والإبلاغ عن نتائج الاختبار.