شكرا لقرائتكم خبر عن لو مدمن مشروبات كحولية ..اعرف ازاى تبطل وتحافظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإفراط فى تناول المشروبات الكحولية من أبرز العادت السيئة التى تؤثر على الصحة وتزيد من خطر الاصابة بالامراض المزمنة، وهناك بعض الاشخاص المدمنين للمشروبات الكحولية ولا يعرفون طرق التخلص من ادمانها، لذلك نشرت جريدة الديلى ميل البريطانية نصائح لمدمنى المشروبات الكحولية للاقلاع عنها هى:

1:غيّر طريقة تفكيرك بشأن الكحول، وتأكد اولا انه يضر صحتك ويعرضك للخطر.

2:اول 30 يوم هى الاصعب ولكن عليك بالانضمام مع الاشخاص الذين يريدون أيضا الاقلاع عن المشروبات الكحولية .

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3:استبدل المشروبات الكحولية بمشروبات أخرى صحية مثل العصائر الطبيعية والاعشاب.

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4:تخلص من كل المشروبات الكحولية الموجودة فى المنزلك حتى لا تعود لها مرة أخرى.

5:تجنب الخروج فى الأماكن التى يوجد بها مشروبات كحولية .

6: ابحث عن أشياء جديدة ومفيدة واستبدلها بالمشروبات الكحولية كممارسة الرياضة والاشتراك فى الانشطة الاجتماعية.

بعد الاقلاع عن المشروبات الكحولية ستشعر بفرق كبير فى صحتك النفسية والجسدية والعقلية ويزيد النشاط والطاقة عندك، وتكون أقل عرضا للإصابة بالأمراض المزمنة، كما ان الاقلاع عن التدخين يساعد على تعزيز الحالة المزاجية والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية من أى مشاكل يتعرضون لها.