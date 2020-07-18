منها التوتر وجفاف البشرة..أضرار الإفراط بتناول القهوة على الصحة

أضرار القهوة على الصحة:

التأثير على ضربات القلب:

استهلاك ما يعادل ثلاثة فناجين من القهوة يوميا يؤثر بالسلب على الدورة الدموية بالجسم، إذ إن ارتفاع نسبة الكافيين يتسبب في حدوث ارتفاع في معدل ضغط الدم، وهذا بدوره يزيد من ضربات القلب ويؤدي إلى عدم انتظامها، ولهذا عليك التقليل من تناول القهوة على مدار اليوم.

القلق والتوتر:

أثبتت الدراسات أن الإكثار من تناول القهوة يؤدي إلى التعرض للقلق الشديد والتوتر نتيجة زيادة إفراز هرمون الكورتيزول وهرمون الأدرينالين مما يؤدي إلى العصبية والتوتر والشعور بالإجهاد.

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اضطرابات الجهاز الهضمي:

زيادة تناول القهوة تؤدي إلى حدوث اضطرابات بالجهاز الهضمي، إذ إن الكافيين يساعد على تهيج الأمعاء مما يزيد من أعراض القولون العصبي وحدوث الإسهال، كما أن القهوة لها دور في زيادة حموضة المعدة والتسبب في الحرقة الناتجة عن الارتجاع المريئي.

الإضرار بصحة الكلى:

الإفراط في تناول القهوة يؤثر على امتصاص المعادن بالجسم وخاصة الحديد والماغنسيوم والكالسيوم والزنك، مما يتسبب في الإضرار بصحة الكلى وعدم احتفاظها بهذه المعادن المهمة لانتظام عملها، مما قد يتسبب في حدوث أمراض الكلى.

اضطرابات النوم:

شرب القهوة خلال فترة الليل يتسبب في حدوث اضطرابات شديدة بالنوم والناتجة عن مادة الكافيين التي تعد من المواد المنبهة القوية، ولهذا يجب عدم تناول القهوة خاصة أثناء فترة الليل للحصول على نوم هادئ.

جفاف البشرة:

كثرة تناول القهوة يتسبب في إدرار البول بشكل كبير مما يؤثر على ترطيب الجسم وفقد الكثير من العناصر الغذائية، وهذا بدوره يؤثر على البشرة مما يتسبب في إصابتها بالكثير من المشكلات، ومنها الجفاف وحدوث الحبوب والبثور المختلفة التي تظهر على البشرة.