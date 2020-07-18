شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات تعقيم درع الوجه Face Shield والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظرًا لأنه يُتوقع من معظم العاملين فى مجال الرعاية الصحية إعادة استخدام دروع الوجه لتفادى أزمة نقص المعدات الشخصية، فمن الضرورى فهم كيفية تطهير وتنظيف معدات الحماية الشخصية.

التنظيف السليم والفعال أمر فى غاية الأهمية، ووفقا لتقرير موقع "onltmyhealth" فإن التعقيم يعتمد على الآتى:



دروع الوجه البلاستيكية دروع الوجه البلاستيكية

مادة درع الوجه الفعلية هى البلاستيك، وتصنع الواقيات بمجموعة متنوعة من المواد، بما فى ذلك البولى كربونات والبولى إيثيلين تيريفثاليت المعروف أيضًا باسم PET أو البوليستر.

بعض الواقيات أكثر مقاومة للخدش فى حين أن بعض المواد أكثر صلابة من غيرها، ما يطيل من عمر الواقى بشكل عام.

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خطوات تطهير درع الوجه الكامل بعد الإزالةارتد قفازات نظيفة - احصل على مناديل معقمة. خطوات تطهير درع الوجه الكامل بعد الإزالةارتد قفازات نظيفة - احصل على مناديل معقمة.

قم بتطهير الجانب الأمامي (الموجه للمريض) من الدرع باستخدام مطهر معتمد من قبل وكالة حماية البيئة، وليس المبيض أو الكلور.

اقلب الدرع وامسح داخله ومناطق أخرى، مثل حزام أو حلقات الأذن مع مناديل مطهرة.

اتركها تجف.

إذا ظهر واقى الوجه تالفًا أو ممزقًا، فتخلص منه واحصل على بديل.

لا تستخدم المنظفات المنزلية فى تعقيم الواقى، لأنها تحتوي على منتجات مصنعة لتنظيف الأسطح الزجاجية والأمونيا، فالمنظفات مثل هذه لديها القدرة على إتلاف الأسطح البلاستيكية مما يؤدي إلى سطح غائم بشكل دائم.

كما يُمنع استخدام المنظفات التجارية التي تحتوي على أي حصى، بما فى ذلك معجون الأسنان.

تجنب استخدام المناشف الورقية التى قد تسبب خدوشًا مجهرية.