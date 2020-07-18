تعرف على خطوات تعقيم درع الوجه Face Shield

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التنظيف السليم والفعال أمر فى غاية الأهمية، ووفقا لتقرير موقع "onltmyhealth" فإن التعقيم يعتمد على الآتى:
دروع الوجه البلاستيكية
مادة درع الوجه الفعلية هى البلاستيك، وتصنع الواقيات بمجموعة متنوعة من المواد، بما فى ذلك البولى كربونات والبولى إيثيلين تيريفثاليت المعروف أيضًا باسم PET أو البوليستر.
بعض الواقيات أكثر مقاومة للخدش فى حين أن بعض المواد أكثر صلابة من غيرها، ما يطيل من عمر الواقى بشكل عام.
خطوات تطهير درع الوجه الكامل بعد الإزالةارتد قفازات نظيفة - احصل على مناديل معقمة.
قم بتطهير الجانب الأمامي (الموجه للمريض) من الدرع باستخدام مطهر معتمد من قبل وكالة حماية البيئة، وليس المبيض أو الكلور.
اقلب الدرع وامسح داخله ومناطق أخرى، مثل حزام أو حلقات الأذن مع مناديل مطهرة.
اتركها تجف.
إذا ظهر واقى الوجه تالفًا أو ممزقًا، فتخلص منه واحصل على بديل.
لا تستخدم المنظفات المنزلية فى تعقيم الواقى، لأنها تحتوي على منتجات مصنعة لتنظيف الأسطح الزجاجية والأمونيا، فالمنظفات مثل هذه لديها القدرة على إتلاف الأسطح البلاستيكية مما يؤدي إلى سطح غائم بشكل دائم.
كما يُمنع استخدام المنظفات التجارية التي تحتوي على أي حصى، بما فى ذلك معجون الأسنان.
تجنب استخدام المناشف الورقية التى قد تسبب خدوشًا مجهرية.
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