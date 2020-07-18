لليوم الثالث على التوالي إصابات كورونا بأمريكا تواصل الصعود

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الجمعة، لليوم الثالث على التوالي، حصيلة قياسية من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، أن أمريكا الأكثر تضرراً من الوباء في العالم سجلت خلال 24 ساعة 77,638 إصابة جديدة بالوباء ليصل إجمالي الإصابات إلى نحو 3.64 مليون، إضافة إلى 927 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتاك أرواحهم في هذا البلد إلى 139,128 شخصاً.

ومنذ نهاية يونيو/ حزيران تواجه أقوى دولة في العالم تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس ولا سيما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

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وعلى مدار الأيام الـ10 تراوح عدد الإصابات الجديدة المسجلة يومياً ما بين 55 ألفاً و67 ألف إصابة.

وتعادل هذه الأرقام ضعف تلك التي كانت تسجّل في أبريل/نيسان، عندما كان القسم الأكبر من الولايات المتحدة يخضع لتدابير عزل للحد من تفشي الوباء.

والخميس سجلت فلوريدا، التي كانت من أوائل الولايات الأمريكية التي تخرج من العزل، حصيلة وفيات يومية قياسية بفيروس كورونا المستجد بلغت 156 وفاة.

وفلوريدا هي الولاية التي باتت تسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة في البلاد، متقدّمة بذلك على كاليفورنيا وتكساس، وتناهز الحصيلة اليومية حوالي 10 آلاف إصابة جديدة.