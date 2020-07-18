رغم ارتفاع الإصابات.. الأرجنتين بصدد تخفيف إجراءات كورونا بالعاصمة

الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/7/18 05:00 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت الحكومة الأرجنتينية، تخفيف إجراءات الحجر في منطقة العاصمة رغم ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس بلدية بوينس ايرس هوراسيو رودريغيز لاريتا والمحافظ اكسيل كيتشيلوف في مؤتمر صحفي، إنه ابتداء من الإثنين المقبل سيكون ممكنا استئناف نشاط الصناعات والعمل في المتاجر المحلية والقيام ببعض الأنشطة المهنية فضلا عن ممارسة الرياضة وارتياد دور العبادة.
وقال الرئيس البرتو فرنانديز "ما زلنا بعيدين عن تجاوز (الأزمة)، الخطر لا يزال كامنا"، وأضاف "سنحاول العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية في هذا العالم الجديد الذي يتطلب منا اتخاذ اجراءات وقائية خاصة".
سجلت الأرجنتين البالغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، 114,770 إصابة بكوفيد-19 بينها 2133 وفاة.
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