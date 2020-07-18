شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الأسماك يحمى دماغ كبار السن من تأثير تلوث الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة نشرت بمجلة طب الأعصاب، المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، أن تناول أكثر من مرة إلى مرتين في الأسبوع من الأسماك أو المحار قد يسمح للنساء الأكبر سناً باستهلاك ما يكفي من أحماض أوميجا 3 الدهنية لمواجهة آثار تلوث الهواء على الدماغ.

وبحسب موقع "CNN" قال مؤلف الدراسة د. كا كاهي، أستاذ علم الأوبئة وأمراض النساء في جامعة كولومبيا في نيويورك: "أثبتت الأحماض الدهنية أوميجا 3 أنها تحارب الالتهاب وتحافظ على بنية الدماغ في أدمغة كبار السن وقد ثبت أيضًا أنها تقلل من تلف الدماغ الناجم عن السموم العصبية مثل الرصاص والزئبق".

وأضاف "اكتشفنا ما إذا كانت أحماض أوميجا 3 الدهنية لها تأثير وقائي ضد سم عصبي آخر، وهي الجسيمات الدقيقة الموجودة في تلوث الهواء."

الروابط بين الغذاء وصحة الدماغ

ولاحظت الدراسة النساء ذوى البشرة البيضاء فوق سن الـ 70 الذين يعيشون في مناطق ذات مستويات عالية من تلوث الهواء أولئك الذين لديهم أدنى مستويات من أحماض أوميجا 3 الدهنية في دمائهم لديهم أكبر قدر من انكماش الدماغ.

لإجراء الدراسة، قام الباحثون بحساب كمية الأسماك التي تستهلكها النساء في المتوسط ​​كل أسبوع، وقياس كمية الأحماض الدهنية أوميجا 3 في دمائهم وتحديد متوسط ​​تعرض النساء لمدة ثلاث سنوات لتلوث الهواء بناءً على عناوين المنزل.

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ثم أعطوا المشاركين مسحًا دماغيًا لقياس منطقة الحُصين، وهو جزء من الدماغ مرتبط بالذاكرة، والمادة البيضاء ، التي تساعد على إرسال الإشارات في جميع أنحاء الدماغ.

ووجد الباحثون أن فوائد أوميجا 3 من استهلاك الأسماك قد تحافظ على حجم المادة البيضاء وحجم الحصين مع تقدم المرأة في العمر وربما الحماية من الآثار السامة المحتملة لتلوث الهواء.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة تشنغ تشين، باحث ما بعد الدكتوراه في مركز إيرفينج الطبي بجامعة كولومبيا ، لشبكة CNN إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان يمكن تعميم هذه النتائج على السكان الأوسع.

قال تشين "إن دراستنا هي واحدة من العديد من الدراسات التي تقدم رؤى مفيدة بشأن نمط حياة صحي ، مثل نظام غذائي صحي ، للحد من الآثار السلبية لتلوث الهواء يمكنني القول أن زيادة صغيرة جدًا في أوميجا 3 أو تناول الأسماك يمكن أن يكون مفيدًا لمجتمع الدراسة."

تعتبر الأسماك الدهنية المخبوزة أو المشوية ، مثل السلمون البري والماكريل والسردين والتونة بعضًا من أفضل المصادر لأوميجا 3.