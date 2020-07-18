شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لتنشيط الجزء الأيمن من المخ "لو عايز تكون مبدع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينقسم مخ الإنسان إلى نصفين - الدماغ الأيسر والأيمن يتحكم كل من أجزاء الدماغ في أجزاء مختلفة من الجسم ولها وظائف مختلفة يتحكم الجانب الأيسر من الدماغ في الجانب الأيمن من جسمك والعكس صحيح، ويتحكم الجانب الأيمن من المخ في الإبداع وقد أكدت الدراسات العلمية أن الإبداع جزء منه يكون بالفطرة التي خلق الله بها الإنسان والجزء الآخر يكون مهارة يمكن اكتسابها على مدار فترة من الزمن من خلال عملية التعلم والممارسة المستمرة، في هذا التقرير نتعرف على الطرق التي تساعدك على تدريب الجزء الأيمن من المخ لتكون أكثر إبداعًا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الإمكانيات اللانهائية لفص الدماغ الأيمن

عندما تكون تحليليًا أو يقظًا أو موضوعيًا أو عقلانيًا أو تحاول معالجة لغة، فأنت تستخدم الجانب الأيسر أو المنطقي من دماغك بينما الجانب الأيمن هو إبداعي واندفاعي وبديهي ومدروس ومدفوع بالمشاعر والمعتقدات والتفكير الذاتي.

يمكن أن يحفز تدريب الجانب الأيمن من دماغك إبداعك وخيالك.. فيما يلي 5 طرق سهلة لتدريب الجانب الأيمن من دماغك:

تمارين التأمل

أثبت الأبحاث أن التأمل له العديد من الفوائد الصحية الجسدية والعقلية.. إنه يهدئ عقلك ، ويوجه طاقتك ويساعدك على التركيز. عندما تكون في حالة استرخاء ، فأنت أكثر تقبلاً لرؤى الدماغ الأيمن.

تعلم العزف على آلة موسيقية

يتطلب الغناء أو تعلم العزف على آلة جديدة اهتمامًا منطقيًا وشعورًا بديهيًا للموسيقى حتى الاستماع إلى نوع جديد من الموسيقى يعتبر جيدًا للجانب الأيمن من الدماغ.

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في الواقع ، يعد تشغيل الموسيقى تمرينًا ممتازًا رائعًا لكل الدماغ إنه يحفز القشرة السمعية لنصفي المخ الأيمن ويزيد من الإبداع.



هل_تستخدم_الجانب_الأيمن_أم_الأيسر_من_عقلك

ابحث عن هواية

امتلاك هواية أمر مهم جدًا لتعزز إبداعك، سواء كنت تحب الحياكة أو الخياطة أو الرسم أو البستنة، لا تتخلى عن هوايتك. حاول استكشاف أفكار جديدة تلهمك وتنفذها سيساعد ذلك على تنشيط الجانب الأيمن من دماغك.

استخدم يدك الأقل سيطرة

يساعد استخدام يدك غير المسيطرة على الكتابة أو الأكل أو القيام بأعمال صغيرة أخرى على تنشيط الجانب الأيمن من الدماغ، وذلك لأن الجانب الأيسر من أجسامنا يتحكم فيه الجانب الأيمن من دماغنا. تتحدى هذه المهام عقلك، مما يجعلك أكثر إبداعًا ويساعد في تحسين مهاراتك الحركية.

تنفس من خلال فتحة الأنف اليسرى

تشير بعض الدراسات إلى أن التنفس بفتحة الأنف اليسرى يمكن أن يساعد أيضًا في تنشيط دماغك الأيمن تبدو التقنية غريبة بعض الشيء، ولكن لا ضرر من تجربتها لذا ، أغلق فتحة الأنف اليمنى بإصبعك السبابة ، وتنفس من فتحة الأنف اليسرى ثم أخرج الزفير من فتحة الأنف اليمنى.