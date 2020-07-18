العالم يسجل زيادة يومية قياسية في إصابات كورونا.. وجوجل تمنع المؤامرة

سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على مستوى العالم، الجمعة، بارتفاع العدد الإجمالي بواقع 237743 حالة خلال 24 ساعة.



وذكر تقرير يومي للمنظمة أن الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا سجلت أكبر زيادات.

وترجع آخر زيادة قياسية إلى 12 يوليو/ تموز حين بلغت 230370 حالة.

وظلت حالات الوفاة مستقرة وبلغ متوسطها اليومي أقل من 5 آلاف في يوليو/ تموز.

واقترب عدد حالات الإصابة بالمرض في العالم، الجمعة، من 14 مليون حالة بحسب إحصاء رويترز، وهو ما يمثل منعطفا جديدا في انتشار المرض الذي قتل أكثر من 590000 شخص في العالم خلال 7 أشهر.





وبينما تسيطر الحيرة على الجميع حول سبب وظروف ظهور فيروس كورونا، قالت شركة جوجل، الجمعة، إنها ستمنع مواقع الإنترنت والتطبيقات التي تستخدم تقنيتها الإعلانية من نشر إعلانات عن أي "محتوى خطير" يخالف الإجماع العلمي بخصوص جائحة فيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة مع استمرار انتشار الفيروس في الولايات المتحدة وفي وقت تواجه فيه منصات إعلانات رقمية ضخمة مثل جوجل وفيسبوك دعوات لبذل المزيد من الجهد للقضاء على المعلومات المضللة المرتبطة بالجائحة.

وقالت جوجل إن المحتوى الذي لن تسمح بالتربح منه عبر إعلانات يشمل نظريات المؤامرة الزائفة مثل الإشارة إلى أن فيروس كورونا المستجد تم تخليقه في معمل صيني كسلاح بيولوجي أو أن من قام بتخليق الفيروس هو بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت أو أن الفيروس خدعة.





وستمنع هذه السياسة، وهي تحديث لمعايير جوجل المعمول بها في الإعلانات، المعلنين من تصميم إعلانات تروج لمعلومات مضللة عن الصحة.

وتسمح جوجل حاليا فقط لجهات معلنة معينة بنشر إعلانات عن جائحة فيروس كورونا منها المنظمات الحكومية وجهات الرعاية الصحية وذلك بهدف كبح أنشطة مثل التلاعب بأسعار الإمدادات الطبية.

في الولايات المتحدة، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ 3 ملايين و555 ألفا و877 بزيادة 72045 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 926 ليصل الإجمالي إلى 137864.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة 4 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 16 يوليو/ تموز مقارنة بالتقرير السابق.

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ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.





وأعلنت البرازيل عن تسجيل 1163 حالة وفاة و34177 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

في فرنسا، أعلنت السلطات الصحية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بواقع 14 حالة ليصل العدد الإجمالي لضحايا الوباء في البلاد إلى 30152.

وتراجع عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات إلى 6688 مقابل 6796 شخصا يوم الخميس وذلك في تراجع مستمر منذ أسابيع.



وسجلت إيطاليا 11 حالة وفاة و233 إصابة جديدة، فيما سجلت بريطانيا 114 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 45,233 وفاة.





في التشيك، شددت السلطات القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا بشمال شرق البلاد بعد ارتفاع عدد الإصابات حيث أعادت فرض وضع الكمامات وقيدت فترات عمل المطاعم وأمرت بفحص العابرين للحدود.

وسجلت التشيك 355 وفاة بفيروس كورونا وهو عدد أقل بكثير من دول أوروبية أخرى عديدة لكن العدوى زادت في الأسابيع الثلاثة الأخيرة معظمها بمنطقة مورافيا-سيليسيا الصناعية المتاخمة لبولندا وسلوفاكيا.

وسجلت السلطات إجمالا 13612 حالة إصابة حتى الخميس.





كما سجلت إسرائيل 6 حالات وفاة و1015 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتركيا 18 حالة وفاة و926 إصابة جديدة، فيما أعلنت إثيوبيا عن تسجيل 13 وفاة و344 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

على صعيد العالم العربي، سجلت مصر 68 حالة وفاة و703 إصابات جديدة، والسعودية 37 وفاة و2613 إصابة جديدة، والبحرين 389 إصابة جديدة.

أما العراق فأعلنت عن 94 وفاة و2023 إصابة جديدة، مقابل 101 إصابة جديدة في لبنان، والأردن 3 إصابات، واليمن حالتي وفاة و24 إصابة جديدة.

وسجل المغرب حالة وفاة واحدة و181 إصابة جديدة، والجزائر 5 حالات وفاة و593 إصابة جديدة، فيما أعلنت تونس عن 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا.