تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الفستق الحلبي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : كوب (طرية)

- سكر : كوب

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- برش ليمون : نصف ملعقة صغيرة

- طحين : كوب ونصف

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- لبن زبادي : نصف كوب

- فستق حلبي : نصف كوب (مفروم)

- كريمة : 2 كوب (مخفوقة)

- فستق حلبي : 3 ملاعق كبيرة (مفروم / للتزيين) الطريقة: ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين.

سخني الفرن على حرارة 180 درجة.

اخلطي السكر والزبدة بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح الخليط هش وكريمي.

أضيفي البيض والفانيلا وبشر الليمون واخفقي.

اخلطي الطحين مع الملح والبيكنج باودر.

أضيفي خليط الطحين لخليط السكر والزبدة والبيض.

أضيفي اللبن الزبادي والفستق المفروم واخلطي المزيج حتى يتجانس.

صبي المزيج في القالب المجهز وأدخليه الفرن لمدة 40 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد مدة 10 دقائق.

قبل التقديم ادهني وجه الكيك بالكريمة المخفوقة ورشي الفستق الحلبي وقدميها. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البقلاوة بالفستق الحلبي تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ليموناضة بالتوت

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