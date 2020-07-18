تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة السميد مع جوز الهند

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الشربات : عصير البرتقال : كوب

سكر : نصف كوب - البيض : 2 حبة

- سكر : كوب

- الزيت : نصف كوب

- حليب : كوب

- جوز الهند : نصف كوب

- سميد ناعم : كوب

- الدقيق الأبيض : كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة الطريقة: Advertisements نضرب البيض مع السكر والفانيلا جيداً حتى يتضاعف حجمه.

نضيف الحليب والزيت مع الخفق المستمر.

نضيف جوز الهند.

نخلط المكونات الناشفة مع بعضها البعض. ثم نضيفها بالتدريج للخليط.

ندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 160 لمدة نصف ساعة.

عند انتهاء المدة، نخرج الكيك من الفرن ونسقيه بالشربات الباردة.

تزين الكيكة بجوز الهند والورد المجفف بحسب الرغبة.

لتحضير الشربات: ضعي كوب عصير البرتقال ونصف كوب من السكر على النار، واتركي المكونات تغلي على النار مدة 10 دقائق. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف طريقة تحضير ماربل كيك بالبرتقال

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