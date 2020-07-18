تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة سباستيان

المقادير

- جبن كريمي : 600 غراماً

- البيض : 4 حبات

- السكر الناعم : ربع كوب

- كريمة : ثلث ليتر (سميك مزدوج)

- دقيق : ملعقة صغيرة

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة حرارة 200 درجة مئوية.

يدهن قالب بقليل من الزبدة ويبطن بورق الزبدة.

تخفق الجبنة باستخدام الخلاط على سرعة متوسطة حتى تصبح ناعمة ودسمة.

يضاف البيض واحدة في كل مرة ومتابعة الخفق بعد كل بيضة إلى أن تنتهي الكمية.

يضاف السّكر مع الكريمة وتخفق المكونات ثمّ يضاف الدقيق مع متابعة الخفق للحصول على مزيج متماسك.

يسكب خليط الكيك في القالب مع الطرق قليلاً عليه للتخلص من الفقاعات الهوائيّة في حال وجودها.

يخبز الكيك بالفرن على درجة حرارة 50 درجة مئوية إلى أن يصبح الكيك بنيّ اللون داكن ثمّ يترك ليبرد تماماً قبل إخراجه من القالب وتقديمه

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