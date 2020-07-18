تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة بصوص الطماطم والكاري

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- مقادير الصوص : طماطم : 1 حبة (كبيرة الحجم / مبشورة ومقشرة)

الماء : ربع كوب

البصل : 1 حبة (مبشور)

سمن : ملعقة كبيرة

بودرة الكاري : ملعقة كبيرة

بهارات المسالا الهندية : ربع ملعقة صغيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة - لحم مفروم : 500 غراماً

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم ناعم جداً)

- بقسماط : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مبشور)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بودرة الكاري : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين) الطريقة:

لتحضير الكفتة: اخلطي اللحم المفروم مع البقدونس والبصلة المبشورة.

أضيفي الملح والفلفل والبقسماط وبودرة الكاري واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.

شكلي كرات متوسطة الحجم من الكفتة.

سخني الزيت في مقلاة وأضيفي كرات الكفتة وحمريها.

ازيلي الكفتة من المقلاة وضعيها في طبق جانباً.

في نفس المقلاة أضيفي البصل المبشور والسمن وقلبي لمدة 3 دقائق.

أضيفي الطماطم والكاري والمسالا والملح والماء واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وأضيفي كرات الكفتة واتركي المزيج لمدة 20 دقيقة حتى تتسبك الصلصة وتتناقص.

ضعي الكفتة مع الصوص في طبق التقديم وزيني بالبقدونس وقدميها ساخنة إلى جانب الأرز. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة البصل الفرنسية السهلة طريقة إعداد كانيلوني باللحم المفروم وصلصة الطماطم

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