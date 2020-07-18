تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ملوخية ورق بالدجاج

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- صدر الدجاج : 500 غراماً (مسلوق ومفروم)

- الملوخية : 500 غراماً (ورق)

- الكزبرة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- البصل : 1 حبة (شرائح رفيعة)

- الثوم : 6 فصوص (شرائح)

- مرق دجاج : كوب وربع

- زيت الزيتون : ربع كوب

- الكزبرة : 3 ملاعق كبيرة (مقلية مع الثوم) الطريقة: سخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة، وأضيفي البصل الشرائح.

أضيفي الثوم وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي الدجاج المسلوق بعد فرمه لقطع صغيرة.

ضعي الكزبرة المطحونة والملح وقلبي لمدة 3 دقائق ثم أضيفي الملوخية.

صبي مرق الدجاج وقلبي حتى تختلط الملوخية مع الدجاج.

غطي القدر واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى تنضج المكونات.

ثم أضيفي تقلية الكزبرة الخضراء والثوم وقلبي جيدًا.

وقدمي الملوخية ساخنة إلى جانب الأرز الأبيض بالشعيرية. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لوبيا بالزيت والثوم تعرّفي على أسهل طريقة لعمل أرز برياني بالدجاج والخضار فى المنزل

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