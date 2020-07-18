تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن الدجاج بالزيتون

المقادير

- الدجاج : دجاجة (مقطّعة إلى قطع صغيرة)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الزيتون : 150 غراماً (أخضر أو أسود)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : 5 فصوص (مفروم)

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بقدونس : كوب (مفروم)

- الكزبرة : 2 كوب (مفرومة)

- الليمون : 2 حبة

- عصير الليمون : نصف كوب

الطريقة:

اقلي قطع الدجاج قليلاً في الزيت حتى يصبح لونها ذهبياً، ثم ارفعيها من القدر وضعيها جانباً.

اقلي البصل في نفس القدر إلى أن يصبح لونه ذهبياً، ثم أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي الكمون، الكركم والفلفل الأسود وقلبي الخليط مجدداً لمدة دقيقتين ثم أضيفي نصف كمية البقدونس والكزبرة.

أضيفي قطع الدجاج وقلبي، ثم رشي الملح واتركي الخليط على النار لمدة 10 دقائق.

اغمري الدجاج بالماء واتركيه على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة.

قطّعي الليمون الى أرباع ثم قطّعي القشرة إلى قطع صغيرة.

أضيفي عصير الليمون وقشر الليمون المحلى إلى الدجاج واطهيه لمدة 25 دقيقة.

أضيفي الزيتون، واطهيه لمدة 15 دقيقة أخرى.

إذا لم تكن الصلصة كثيفة بما يكفي، ارفَعي منها قطع الدجاج واتركي الصلصة حتى تتبخر لبضع دقائق ثم أعيدي الدجاج إلى القدر واطفئي النار.

عند انتهاء الطهي، أضيفي الكمية المتبقية من البقدونس والكزبرة وقدمي الطبق ساخناً

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