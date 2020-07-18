تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المندي اليمني الأصلي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الدجاج : دجاجتان (مقطع إلى نصفين)

- الأرز : 2 كوب

- البصل : 6 حبات (صغير الحجم)

- طماطم : 4 حبات

- الفلفل الحار : 2 حبة

- فلفل أسود : 2 ملعقة صغيرة

- حبهان : 10 حبات

- القرنفل : 10 حبات

- القرفة : 5 أعواد

- الثوم : 3 فصوص

- الليمون : 5 حبات (مقطع)

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- بهار : 5 ملاعق صغيرة (المندي)

- الكركم : 2 ملعقة صغيرة الطريقة: اغسلي الأرز جيداً وانقعيه نصف ساعة وصفيه.

ضعي ماء في قدر على النار وأضيفي له قرنفل والفلفل الأسمر والملح وأعواد القرفة.

اتركي الماء يغلي ثم أضيفي الأرز واسلقيه بالماء نصف استواء.

قطعي البصل والثوم والفلفل الأخضر شرائح وشوحي المكونات بقليل من الزيت النباتي حتى تذبل الخضار وتبدأ تتحمر.

أضيفي بهارات المندي إلى البصل وشوحيهم لتبدأ الرائحة بالظهور.

أضيفي الطماطم ثم أضيفي الدجاج.

قلبي الدجاج مع الخليط واتركيه يتحمر ويشرب النكهة.

غطي الدجاج واتركيه ينضج وإذا احتاج مزيد من الماء أضيفي.

أدخلي الدجاج إلى فرن ساخن ليتحمر من الوجه.

ضعي فحمة على النار لتشتعل. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرّفي على أسهل طريقة لعمل أرز برياني بالدجاج والخضار فى المنزل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة البصل الفرنسية السهلة

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