تعرف على أهم 3 خطوات لمنع مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر

كشفت صحيفة The Sun البريطانية أن مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر تزيد من خطر الوفاة المبكرة بمقدار الثلث، وتشير الدلائل التى نشرتها المجلة الطبية البريطانية(BMJ) إلى أن مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر ترتبط بزيادة خطر الوفاة لأى سبب.

وقالت يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى مراقبة مستويات السكر فى الدم، حيث تعتبر مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر حالة "التشخيص المسبق لمرض السكرى"، ويتم وصفها بأنها عندما يكون مستوى السكر فى الدم لدى الشخص أعلى من الطبيعى، لكنه ليس مرتفعًا بما يكفى ليعتبر مصابًا بمرض السكر".

تشير التقديرات إلى أن نحو 470 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم سيعانون من داء السكرى بحلول عام 2030، حيث يعانى 70% منهم من الإصابة بالنوع الثانى من داء السكرى.

ووجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة ساوثرن ميديكال في الصين أن مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بجميع أسباب الوفاة بنسبة 13%.

ودرس الباحثون نتائج 129 دراسة، ووجدوا أن مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 15% على مدى 10 سنوات، تضمنت الدراسات أكثر من 10 ملايين شخص.

ووجدت أن هناك 7 وفيات إضافية لكل 10 آلاف شخص، وما يقرب من 9 حالات إضافية لأمراض القلب والأوعية الدموية لكل 10 آلاف شخص فى عموم السكان، وبالنسبة للمرضى الذين لديهم تاريخ من أمراض القلب، ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بجميع الوفيات بنسبة 36%.

يمكن أن يزيد سوء النظام الغذائي من خطر الإصابة بمرض السكري، في حين أنه ارتبط بزيادة بنسبة 37 % في أمراض القلب والأوعية الدموية بعد 3 سنوات، وهذا يعادل 66 حالة وفاة إضافية لكل 10الاف شخص في السنة، وحوالي 190 حالة إضافية من أمراض القلب والأوعية الدموية لكل 10الاف شخص في السنة، مقارنة بمستويات السكر الطبيعية في الدم.

وقال الباحثون: لا توجد أعراض لمرض السكري، وإذا بدأت تظهر أعراض مرض السكري من النوع 2 مثل الشعور بالعطش، والتبول، بشكل منتظم في الليل، فقد تكون قد طورت بالفعل النوع 2.

لكن هناك 3 خطوات لمنع مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر:

1

.التحكم فى الوزن..

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إذا كنت تعانى من زيادة الوزن بالفعل، فأنت أكثر عرضة للإصابة بمرض السكرى من النوع 2، يمكن أن يقلل فقدان 5% من وزن جسمك من خطر الإصابة.

2

.تناول نظام غذائى صحى ومتوازن..

نظامنا الغذائى العام مرتبط بشكل كبير بخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، إذا كان نظامك الغذائي يتكون من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، فقد تكون في خطر أكبر، يعد تغيير نظامك الغذائي ليشمل خيارات صحية بداية رائعة، في حين أنه لا يجب عليك أبدًا استبعاد مجموعات غذائية كاملة من نظامك الغذائي، فإن التقليل من كمية السكريات والكربوهيدرات التي تستهلكها هي مكان جيد للبدء.

3

.كن نشطا..

كونك نشيطًا طريقة رائعة للتحكم في وزنك، إذا كنت تتبع أسلوب حياة لا يعتمد على الحركة، فمن الجيد أن تأخذها ببطء في البداية، ربما تبدأ بالمشي والتقدم نحو الجري لمسافات قصيرة، إذا لم تكن نشطًا لفترة من الوقت، فمن المهم ألا تضغط كثيرًا على جسمك، يمكن أن تحدث خطوات صغيرة مثل استخدام السلالم بدلاً من المصعد، أو الوقوف بشكل متكرر طوال اليوم، يجب أن تهدف إلى ممارسة حوالي 30 دقيقة من التمارين المعتدلة خمسة أيام في الأسبوع.

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