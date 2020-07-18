سلطنة عُمان تسجل 1619 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 1619 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 8 حالات وفاة .

وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 64.193 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 298 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 41.450 حالة . قد يهمك أيضا: ليبيا تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاع إصابات فيروس كورونا في بولندا إلى 19286 إصابة والوفيات إلى 948

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