الأردن تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الأردن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1209 إصابات.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم: إن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، مبينة في الوقت نفسه تسجيل حالتي شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1021 حالة شفاء. قد يهمك أيضا: "الصحة العالمية" تتعهد بتوفير لقاح لفيروس "كورونا" مدعومًا بسعر ميسور للبلدان الفقيرة ارتفاع إصابات فيروس كورونا في بولندا إلى 19286 إصابة والوفيات إلى 948

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