شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يختبرون بقايا عظام متوفين لاكتشاف تأثير النظام الغذائى فى اختلاف الطبقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء بقايا دانماركيين وإيطاليين من العصور الوسطى في أول تحليل على الإطلاق للاختلافات بين العائلات من الطبقة العالية وعامة الشعب من حيث التاثير الغذائى عليهم، وحسب جريدة ديلى ميل البريطانية ،أخذ الفريق عينات من مقبرة بحثًا عن العناصر والمعادن الثقيلة في العظام التي تكشف تفاصيل النظام الغذائي للشخص خلال حياته.

تم العثور على المزيد من الرصاص في العظام عند الطبقة العالية، وذلك بسبب شرب النبيذ الذي يحتوي على أملاح الرصاص ، والزئبق ، والذي كان علاجًا مكلفًا للجذام والزهري، كما تم رصد نسبة أقل من السترونتيوم والباريوم في عظامهم مقارنة بعظام الأقل حظًا ، مما يعني أنهم تناولوا المزيد من لحوم الحيوانات.



بقايا عظام

تم إجراء الدراسة من قبل الباحثين في جامعة جنوب الدنمارك ، والتي جمعت 84 عينة من عظام الفخذ للمتوفى ، استخدم الفريق بقايا أفراد مدفونين في مصلين خاصين - أحدهما في بلدة Svendborg في الدنمارك ، والآخر في Montella ، إيطاليا.

قال أستاذ علم الآثار ، كاري لوند راسموسن: "توقعنا أن نجد سمات مشتركة للطبقتين الاجتماعيتين المختلفتين ، وقد فعلنا ذلك جزئيًا، لكننا وجدنا أيضًا أوجه تشابه واختلاف غير مرتبطة بالوضع الاجتماعي".

كان الفريق يبحث عن عناصر محددة ومعادن ثقيلة في العظام: السترونتيوم والباريوم والرصاص والنحاس والزئبق، كل هذه تكشف عن معلومات حول النظام الغذائي للشخص وما لمس فمه وهو على قيد الحياة.

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وجد الفريق أن مستويات النحاس كانت أعلى في العينات الإيطالية من تلك الموجودة في الدنمارك - في العائلات من الطبقة العليا.

حيث استخدمت المجموعة الأواني النحاسية والسكاكين والملاعق التي يمكن ابتلاعها عن طريق تخريدها على الأوعية أو الأطباق، ونتيجة لذلك ، كان مستوى النحاس أعلى بـ 21 مرة في الإيطاليين منه في الدنماركيين.

كما تشير تركيزات الرصاص العالية إلى مكانة اجتماعية عالية، قال راسموسن: لقد رأينا ذلك أيضًا من دراسات أخرى، حيث تم استخدام الرصاص بطرق عديدة خلال العصور الوسطى وبشكل رئيسي من قبل الأغنياء بسبب التكاليف.

تم استخدامه لتزيين أواني المطبخ ، وإضافته إلى النبيذ لمنع التخمير وإضافته إلى الأسطح لجمع مياه الأمطار، أظهر راسموسن سابقًا أن الرومان القدماء والألمان الأثرياء والدنمركيين في العصور الوسطى يمكن أن يكونوا مرضى بشكل أو بآخر بسبب التسمم بالرصاص من استهلاك الكثير من الطعام والشراب الذين كانوا على اتصال بالرصاص.