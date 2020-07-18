دراسة: وفيات مرضى كورونا بالعناية المركزة بأمريكا الشمالية انخفضت بنحو الثلث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دراسة جديدة قدمت أخبارا سارة لمرضى كورونا من ذوى الأعراض الشديدة، ووفقا لتقرير الموقع الأمريكى "HealthDay" من المرجح أن يعيش مرضى COVID-19 المصابون بمرض شديد الآن مقارنةً ببضعة أشهر، وقت انتشار الفيروس، حيث أفاد الباحثون أن وفيات مرضى COVID-19 في وحدات العناية المركزة قد انخفضت بنحو الثلث في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا منذ بداية الوباء.
مرضى العناية المركزة
وقال الخبراء إن مجرد وفاة عدد أقل من مرضى COVID-19 الأقل مرضاً لا يعني أن المجتمعات يمكن أن تصبح راضية عن التهديد.
بدأت معدلات الوفاة COVID-19 في الارتفاع مرة أخرى في الولايات المتحدة ، على الرغم من التحسينات في الرعاية، وبحلول يوم الأربعاء ، تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة 3.4 مليون حيث تجاوز عدد القتلى 136000 ، وفقًا لإحصاءات نيويورك تايمز.
وبعد الهبوط في وقت سابق من هذا الشهر ، ترتفع أعداد الوفيات الأمريكية مرة أخرى، وحتى يوم الإثنين ، حطمت خمس ولايات - أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وميسيسيبي وتكساس - الأرقام القياسية لمتوسط الوفيات اليومية لـ COVID-19 خلال الأسبوع الماضي ، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.
واستند التقرير إلى تحليل 24 دراسة من جميع أنحاء العالم نشر في مجلة Anesthesia ، شملت أكثر من 10000 مريض، وقال الباحثون إن البيانات تشير إلى أن الفضل في تحسين البقاء لا يتوقف على أي علاج محدد.
ولاحظ الفريق الطبى، أيضًا أن الإقامة الطويلة لوحدة العناية المركزة لمرضى COVID-19 تستغرق وقتًا منعكس في البيانات المنشورة، ولكن يمكن أن يستمر مرض COVID-19 الحاد لفترات طويلة، مع استمرار حوالي 20 ٪ من حالات إدخال COVID-19 في المملكة المتحدة لأكثر من 28 يومًا ، و 9 ٪ لأكثر من 42 يومًا.
وخلص الباحثون إلى أنه مع تقدم الوباء وتوحيد كل هذه العوامل ، فإن بقاء المرضى الذين تم إدخالهم إلى وحدة العناية المركزة مع COVID-19 قد تحسن بشكل كبير.
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