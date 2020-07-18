شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: وفيات مرضى كورونا بالعناية المركزة بأمريكا الشمالية انخفضت بنحو الثلث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دراسة جديدة قدمت أخبارا سارة لمرضى كورونا من ذوى الأعراض الشديدة، ووفقا لتقرير الموقع الأمريكى "HealthDay" من المرجح أن يعيش مرضى COVID-19 المصابون بمرض شديد الآن مقارنةً ببضعة أشهر، وقت انتشار الفيروس، حيث أفاد الباحثون أن وفيات مرضى COVID-19 في وحدات العناية المركزة قد انخفضت بنحو الثلث في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا منذ بداية الوباء.



مرضى العناية المركزة

وبشكل عام ، انخفضت وفيات العناية المركزة من حوالي 60 ٪ في نهاية مارس إلى 42 ٪ بحلول نهاية مايو، وهذا يترجم إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح و "قد يعكس التعلم السريع الذي حدث على نطاق عالمي" لما تعمل الأدوية (على سبيل المثال ، ريميسيديفير وديكساميثازون) أو لا (هيدروكسيكلوروكوين) للتغلب على COVID-19 ، وذلك وفقًا لفريق بقيادة تيم كوك استشاري في طب التخدير والعناية المركزة في مؤسسة Royal United Hospitals Bath NHS Foundation Trust في إنجلترا.

وقال الخبراء إن مجرد وفاة عدد أقل من مرضى COVID-19 الأقل مرضاً لا يعني أن المجتمعات يمكن أن تصبح راضية عن التهديد.

بدأت معدلات الوفاة COVID-19 في الارتفاع مرة أخرى في الولايات المتحدة ، على الرغم من التحسينات في الرعاية، وبحلول يوم الأربعاء ، تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة 3.4 مليون حيث تجاوز عدد القتلى 136000 ، وفقًا لإحصاءات نيويورك تايمز.

وبعد الهبوط في وقت سابق من هذا الشهر ، ترتفع أعداد الوفيات الأمريكية مرة أخرى، وحتى يوم الإثنين ، حطمت خمس ولايات - أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وميسيسيبي وتكساس - الأرقام القياسية لمتوسط ​​الوفيات اليومية لـ COVID-19 خلال الأسبوع الماضي ، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

Advertisements

واستند التقرير إلى تحليل 24 دراسة من جميع أنحاء العالم نشر في مجلة Anesthesia ، شملت أكثر من 10000 مريض، وقال الباحثون إن البيانات تشير إلى أن الفضل في تحسين البقاء لا يتوقف على أي علاج محدد.

ولاحظ الفريق الطبى، أيضًا أن الإقامة الطويلة لوحدة العناية المركزة لمرضى COVID-19 تستغرق وقتًا منعكس في البيانات المنشورة، ولكن يمكن أن يستمر مرض COVID-19 الحاد لفترات طويلة، مع استمرار حوالي 20 ٪ من حالات إدخال COVID-19 في المملكة المتحدة لأكثر من 28 يومًا ، و 9 ٪ لأكثر من 42 يومًا.

وخلص الباحثون إلى أنه مع تقدم الوباء وتوحيد كل هذه العوامل ، فإن بقاء المرضى الذين تم إدخالهم إلى وحدة العناية المركزة مع COVID-19 قد تحسن بشكل كبير.