شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من خطأ شائع عند استخدام «مواد التنظيف».. تتحول لغازات سامة تُدمر الرئة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلق باحثون تحذيرًا بشأن خطأ شائع يرتكبه العديد من الأشخاص عند التعامل مع مواد التنظيف، وهو استخدام الكلور والخل لتعقيم المنازل من الفيروسات والجراثيم.

وبحسب “ديلي ميل” البريطانية، فإن خبراء أكدوا أن خلط الكلور مع الخل واستخدامه في التعقيم، يخلق غاز الكلور السام الذي يدمر الرئتين عند استنشاقه، حيث إن استنشاق هذه الأبخرة السامة تؤدي إلى السعال ومشاكل التنفس وردود الفعل التحسسية وحتى الحروق الكيميائية السيئة.

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كما حذر خبراء التنظيف من إضافة أي حمض إلى الكلور، مشيرين إلى أنه سينتج بخار الكلور السام.

وأشار الخبراء إلى أن الأشخاص الذين يكافحون لإزالة العفن في الحمام أو السيليكون، فإنه بمجرد حصول الفطريات على قبضتها في هذه المناطق، يكاد يكون من المستحيل التخلص منها، ونصحوا باستخدام الخل المخفف على الأسطح الصلبة.

ولإنشاء محلول تنظيف، قم بصب تركيز 80% من الخل إلى 20% من الماء، واستخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة في الدلو الأول لتنظيف رقعة من العفن.