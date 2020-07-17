ليبيا تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ليبيا 52 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وحالة وفاة واحدة، وحالة شفاء.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة في ليبيا قد وصلت منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد إلى 1704 حالات، منها 1277 حالة نشطة، بينما تعافت 380 حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 47 حالة وفاة. قد يهمك ايضا: ليبيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبيا تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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