شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أعراض لتسوس الأسنان.. تعرَف عليها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح حساب مستشفى الملك فيصل التخصصي أعراض تسوس الأسنان.
وذكر الحساب عبر موقع “تويتر”، أن أعراض التسوس تتمثل في ألم بالأسنان، وآلام خفيفة إلى حادة عند تناول الحلويات، وحساسية الأسنان للأطعمة الساخنة أو الباردة.
وتابع الحساب أنه من أعراض تسوس الأسنان كذلك، ألم عند العض، وثقوب وحفر في الأسنان، وصديد حول الأسنان خصوصا عند الضغط على اللثة.
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