مواطنة أميركية تستدعي الأمن لمنع زوجها مِن الانتحار والشرطة تقتله

رفعت المواطنة الأميركية إليس هول، دعوى قضائية ضد سلطات مدينة كوليرفيل بولاية تينسي الأميركية في أعقاب مقتل زوجها ديفيد هول على يد الشرطة قبل أكثر من عام.

وتشير التحقيقات إلى أن المرأة استدعت الشرطة يوم 3 يونيو 2019 بعد أن هدد زوجها، الذي كان يعاني من الاكتئاب، بالانتحار، وبدلا من فريق الطوارئ وخبراء المساعدة النفسية، وصلت إلى المكان وحدة خاصة من الشرطة. وطالب أحد عناصر الشرطة الرجل بإلقاء السلاح الذي كان بحوزته، ثم أطلق النار عليه فأرداه قتيلا.

واتهمت أرملة الرجل شرطة المدينة بانتهاك حقوق زوجها واستخدام القوة المفرطة أثناء التعامل معه.

ويقول المحامي الذي يمثل سلطات المدينة، إن زوجها كان يمثل خطرا على الآخرين.

يذكر أن مناقشات حامية تدور في المجتمع الأميركي حاليا حول قضية عنف الشرطة ضد المواطنين، وذلك عقب موجة عارمة من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في أعقاب مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا 25 مايو الماضي.

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