ما علاقة الزواج المبكر بإدمان الأشخاص للكحول

القاهرة – لايف ستايل
أجرت مجموعة من العلماء دراسة جديدة كشفت عن آثار خطيرة للزواج المبكر تحت سن الـ21 عاماً وتأثيراته السلبية في الأشخاص الذين دخلوا حياة الزوجية في مقتبل عمرهم.
تأثير خطير للزواج المبكر
وتوصلت الدراسة إلى أن الزواج المبكر يزيد من احتمالية إدمان الكحول للأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لذلك.
فعلى الرغم من تأكيد الدراسات السابقة أن الزواج يكبح الرغبة في إدمان الكحول، فإن الأمر يختلف لدى الفئات العمرية الأصغر سناً؛ فقد تبين أنه يفاقم رغبتهم في إدمان الكحول.
الزواج المبكر يفاقم إدمان الكحول
وأكدت الدراسة أن التأثير الدفاعي للزواج من تعاطي الكحول لا يشمل الجميع؛ حيث يختلف في مراحل الحياة المختلفة.
وأشار العلماء إلى أن الأشخاص الذين تزوجوا مبكراً يشعرون بالآثار السلبية للزواج أكثر ممن يكبرونهم في العمر؛ وذلك لما قد يمرون به من مشكلات نفسية في فترة الشباب.
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