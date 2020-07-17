شكرا لقرائتكم خبر عن كبار السن من مرضى الزهايمر أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المعهد الكوري لأبحاث الدماغ عن اكتشاف ارتفاع Ace2 باعتباره التعبير الجيني لمستقبل دخول -CoV-2 في المرضى المسنين المصابين بمرض الزهايمر .

وبحسب ما ورد فى البحث في النسخة الإلكترونية من مجلة العدوى " Journal of Infection فإن الفيروس التاجي الجديد " (-CoV-2) ، الذي تسبب في إجهاد العالم مع النطاق غير المسبوق لانتشاره ، يصيب كبار السن في السبعينيات من العمر وأكثر عرضة للخطر، وعلى وجه الخصوص، تظهر التقارير الأخيرة أن كبار السن الذين يعانون من أمراض مصاحبة مزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن لديهم معدل وفيات مرتفع.



مرضى الزهايمر

وقام فريق البحث في المعهد الكورى، بالتحقيق في خطر الإصابة بفيروس كورونا - CoV - 2 في المرضى الذين يعانون من الخرف من مرض الزهايمر من خلال مجموعة بيانات الدقيقة وتسلسل RNA الكلي (RNA-seq) من خلال منظور أمراض الدماغ.

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قام فريق البحث بتحليل التعبير الجيني ACE2 من خلال مجموعات البيانات الكبيرة التي تحتوي على أنسجة المخ والمعلومات الجينومية في الدم للمرضى المسنين المصابين بمرض الزهايمر ، ووجدوا أن الجين ACE2 ، وهو بروتين ربط -CoV-2 لدخول الخلايا ، مرتفع لدى كبار السن مع مجموعات مرض الزهايمر مقارنة بكبار السن الذين لا يعانون من المرض .

استنادًا إلى تحليل الجينوم لمجموعات مرضى الزهايمر المصابين بمرض الزهايمر في مرحلة مبكرة وخفيفة وشديدة ، ثبت أن التعبير الجيني ACE2 تم رفعه تدريجيًا مع تطور مرض الزهايمر، وهذا يعني ، لأن ACE2 يساعد SARS-CoV-2 على اختراق الخلية البشرية ، يمكن أن يؤدي ارتفاعه الكبير إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى.

هذه الدراسة مهمة من حيث أنها أبرزت مؤخرًا العلاقة المتبادلة بين مرض الزهايمر ومرض السارس- CoV-2 وأثبتت الضعف الأعلى لمرضى الزهايمر كبار السن من كبار السن الذين لا يعانون من مرض الزهايمر، ومن المتوقع استخدام نتائج هذه الدراسة كطريقة تشخيص جديدة لكبار السن الذين يعانون من أمراض الدماغ التنكسية الكامنة.