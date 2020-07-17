شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعانى بعض الناس من إرهاق طويل الأمد بعد التعافى من كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض خطير ويعالجون في وحدات العناية المركزة أن يستغرقوا بعض الشهور للتعافي بالكامل بعد الإصابة بفيروس كورونا، ولكن حتى المرضى أصحاب الأعراض الخفيفة الذين ظهرت عليهم أعراض خفيفة نسبيًا في المنزل قد يعانون أيضا من مرض طويل الأمد.

يتم الإبلاغ عن التعب الشديد والخفقان وآلام العضلات والإحساس بالألم مثل الإبر والعديد من الأعراض الأخرى بعد ظهور آثار للفيروس.



التعب من كورونا

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وأوضح تطبيق COVID Symptom Study ، أن 10 ٪ من 3.9 مليون شخص يساهمون في التطبيق لديهم تأثيرات تدوم أكثر من أربعة أسابيع، شملت التعب المزمن - المصنف على أنه تعب يستمر لأكثر من 6 أسابيع .

COVID-19 ليس السبب الوحيد للإرهاق المزمن، ولكن يتم التعرف على التعب المطول بعد العدوى الفيروسية الأخرى مثل فيروس إبشتاين بار ، الذي يسبب كريات الدم البيضاء المعدية (المعروفة أيضًا باسم الحمى الغدية)، كما لوحظ إرهاق ما بعد الفيروس في ربع المصابين بفيروس سارس الأصلي في هونغ كونغ عام 2003.



ما الذي قد يسبب التعب بعد COVID؟وفقا لتقرير موقع " theconversation" على الرغم من عدم معرفة أن التعب الدائم يمكن أن يتبع في بعض الأحيان العدوى الفيروسية الأخرى ، ولكن قد تكون العدوى الفيروسية المستمرة في الرئة أو الدماغ أو الدهون أو الأنسجة الأخرى لديها آلية واحدة، وقد تكون الاستجابة المناعية لفترات طويلة وغير مناسبة بعد إزالة العدوى لها استجابة أخرى. ما الذي قد يسبب التعب بعد COVID؟وفقا لتقرير موقع " theconversation" على الرغم من عدم معرفة أن التعب الدائم يمكن أن يتبع في بعض الأحيان العدوى الفيروسية الأخرى ، ولكن قد تكون العدوى الفيروسية المستمرة في الرئة أو الدماغ أو الدهون أو الأنسجة الأخرى لديها آلية واحدة، وقد تكون الاستجابة المناعية لفترات طويلة وغير مناسبة بعد إزالة العدوى لها استجابة أخرى.

ووفقا للباحثين، فإنه يتم استخدم تطبيق دراسة أعراض COVID لفحص الأعراض طويلة الأمد التي يتم الإبلاغ عنها من خلال المتطوعين البالغين في قاعدة بياناتنا، وقد تم تضمين العديد منهم سابقًا في دراسات نظام المناعة قبل وقت طويل من تفشي فيروسات التاجية.