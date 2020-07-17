شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يبحثون استخدام دواء سرطان البروستاتا لعلاج فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في تجربة جديدة، سيبحث الباحثون السويديون عما إذا كان يمكن استخدام دواء يستخدم عادة لعلاج سرطان البروستاتا لعلاج COVID-19 في المرضى. وأوضح البروفيسور المساعد أندرياس جوزيفسون ، الذي يقود التجربة في مركز Wallenberg للطب الجزيئي في جامعة Umeå بالسويد: "هدفنا هو أن يقلل هذا الدواء من كمية الفيروس التاجي الذي يمكن أن يصل إلى خلايا الرئة عن طريق منع العملية الكامنة وراء الإنزيم".

كان خطر الإصابة بمرض خطير مع COVID-19 أعلى حتى الآن للرجال بشكل ملحوظ من النساء، وهذا يشير إلى أن النظام الذي يؤثر عليه هذا الدواء يمكن أن يكون ذا أهمية في علاج التهابات الهالة أيضًا.



سرطان البروستاتا وفيروس كورونا

ووفقا للدراسة المنشورة فى موقع "clinicartlialsarena" فأن عقار Enzalutamide يمنع إشارات هرمون الذكورة ، هرمون التستوستيرون ، والذي يؤثر بدوره على إنزيم TMPRSS2 ، من بين أشياء أخرى، وهذا هو نفس الإنزيم الذي يحتاجه الفيروس -CoV-2 للوصول إلى الخلايا وإلحاق الضرر بالرئتين.

تظهر البيانات من إيطاليا أنه من بين الرجال الذين عولجوا بأدوية مماثلة ضد سرطان البروستاتا لديهم ، فإن عددًا أقل بكثير قد أصيب بمرض COVID-19 مقارنة بمجموعات المراقبة المماثلة، وقد يكون من الممكن أيضًا أن يضعف هرمون التستوستيرون نفسه قدرة جهاز المناعة على التعامل مع عدوى كورونا - CoV-2 ، وأن الدواء بهذه الطريقة يمكن أن يكون له آثار إيجابية أيضًا على هذا.

Advertisements

ستُجرى التجربة على أساس طوعي على المرضى في المستشفى المعالجين بـ COVID-19 ، لكنهم ليسوا مرضى في حالة حرجة بما يكفي ليحتاجوا إلى رعاية مكثفة، حيث سيتم إعطاء المرضى في هذه التجربة الدواء على شكل أقراص على مدار 5 أيام يتم خلالها مراقبة المرضى عن كثب، ثم سيتم مقارنة نتيجة هذا العلاج مع مجموعة المراقبة.

يقول أندرياس جوزيفسون: "هذا دواء نعرفه جيدًا ، ولكن سيتم استخدامه الآن لغرض جديد. وبالتالي ، تعد السلامة جزءًا مهمًا جدًا من هذه التجربة".

عادة ، يتم إعطاء الدواء في علاج طويل الأمد ، ومع فترة العلاج القصيرة هذه ، تقل مخاطر الآثار الجانبية المحتملة، و سيتم إجراء عمليات المتابعة بشكل مستمر لمدة 6 أسابيع ومرة ​​أخرى بعد 6 أشهر.

تستند هذه التجربة السويدية الوطنية إلى تعاون بين جامعة أوميا وأكاديمية ساهلجرينسكا في جامعة غوتنبرغ وعيادات العدوى والمسالك البولية في مستشفى جامعة نورلاندز في أوميو ومستشفى جامعة سالغرينسكا في غوتنبرغ، وقد أعربت ست مناطق طبية سويدية أخرى عن اهتمامها بالمشاركة حتى الآن ، وتستعد المستشفيات في مالمو وسوندسفال ويونشوبينغ للبدء، والدراسة لديها القدرة على تجنيد ما يصل إلى 600 مريض.