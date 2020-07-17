شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي.. المصريون رقم 1 في استخدم «إيموجي الضحك» (بيان من فيس بوك) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة اليوم العالمي لـ«الإيموجي» أو الوجوه التعبيرية، والذي يحل اليوم 17 يوليو، قالت شركة «فيس بوك» إنه نظرًا للظروف غير المسبوقة التي نعيشها اليوم وبقائنا لوقت أطول داخل منزالنا، فقد أصبحت الوجوه التعبيرية «الإيموجي» أكثر ارتباطاً باحتياجاتنا التعبيرية من أي وقت مضى.

وبحسب فيسبوك؛ تأتي 10 من الوجوه التعبيرية على قائمة الأكثر استخدامًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يعتمد سكان هذه المنطقة من العالم بشكل كبير على الوجوه التعبيرية عند النشر والتعليق على فيسبوك.

وتشمل قائمة الأكثر استخداما: وجه بدموع الفرح، قلب أحمر، قلب أسود ثقيل، وجه مبتسم بعيون على شكل قلب، يتدحرج على الأرض ضاحكاً، وجه يرسل قبلة، وردة، قلب لامع، رمز القلب، وقلب مكسور.

أكثر الوجوه التعبيرية استخداماً على فيسبوك

أكثر الوجوه التعبيرية استخداماً على فيسبوك

فالقلوب والوجوه الضاحكة هي أكثر الأشكال التعبير شعبية بين الناس في هذه المنطقة، وهذا يشير إلى العقلية الإيجابية التي ما زالت تتمتع بها المجتمعات حتى في الأوقات المليئة بالمشاعر السلبية والتحديات غير المألوفة.

كما يكتسب الوجه التعبيري الذي

شعبية واسعة في المنطقة.

وفي التالي أكثر خمس دول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استخداماً لهذا الوجه التعبيري في تعليقاتهم:

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مصر: 3،4+ مليون تعليق الجزائر: 3،4+ مليون تعليق المغرب: 1،2+ مليون تعليق العربية السعودية: 900+ ألف تعليق الإمارات: 600+ ألف تعليق

وقالت فيس بوك إنها قامت بتحليل استخدام الوجود التعبيرية في تعليقات فيسبوك من 7 أبريل إلى 7 يوليو 2020، والتي تم تجميعها دون كشف بيانات شخصية.

أكثر الوجوه التعبيرية استخداماً على فيسبوك