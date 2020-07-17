ملكة جمال أوكرانيا تدخل "القفص الذهبي" بفستان زفاف غاية في البساطة والجمال

دخلت آنا أندريس ملكة جمال أوكرانيا للعام 2014 القفص الذهبي يوم السبت الماضي ،وأطلت بفستان زفاف أبيض ناعم قمة في البساطة والجاذبية من تصميم دار Gyunel الإنكليزي الذي صمم لها خصيصاً هذا الفستان بناء على طلبها، ونالت إطلالتها العرائسية إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام فعبروا عن إعجابهم بجاذبيتها وأنوثتها في فستان الزفاف .

ونشرت آندريس صور زفافها التي أرفقتها بجملة :" أصبحنا زوجاً وزوجة. شكرا لك على حبك الكبير واهتمامك وإخلاصك.أحبك "، وأظهرت صور الزفاف المميزة تفاصيل إطلالة آنا التي لفتت الأنظار ،وخصوصاً خاتم الزفاف بالماس الأصفر من توقيع دار Edouard Nahum أما من دار Jimmy Choo إختارت حذائها الأبيض المرصع بالكريستال .

واكتفت آنا بالأقراط الماسية والسوار الناعم وإستغنت عن القلادة،وكللت تسريحتها الناعمة بإكسسوار أبيض ناعم رفع شعرها الى الخلف ليبرز ملامح وجهها الناعمة التي لم تغيرها على الإطلاق لمسات المكياج الرقيقة.

والزفاف الذي أقيم في فندق Hôtel du Cap-Eden-Roc في مدينة كان الفرنسية أشرف على تنظيمه وديكوره شركة PALAZZOEVENTI المتخصصة في تنسيق أكبر حفلات الأعراس في إيطاليا وفرنسا ، وزين الفندق بالورود الملونة الناعمة، حيث يُذكر أن آندريس من مواليد17 نوفمبر 1993 ،بمنطقة لفيف فى أوكرانيا،وتعمل في مجال عروض الأزياء بالإضافة الى تصميم المجوهرات ،إذ تملك علامة خاصة بها تحمل إسمها

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