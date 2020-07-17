أطباء يكشفون عن فاكهة تُقلل من خطر الإصابة بأمراض العين اكتشفها بنفسك

كشف الأطباء عن فاكهة تساعد على إبطاء الشيخوخة وتقلل من خطر الإصابة بأمراض العين، ولكن العيب الوحيد هو سعرها المرتفع نسبيا، ووفقا للأطباء، فإن عنب الأحراج (الأويسة)، غني بشكل كبير بمضادات الأكسدة، التي تقلل من الالتهاب وتبطئ الشيخوخة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي عنب الأحراج على الكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز وفيتامينات "A" و"B1" و"B6" و"C" و"PP".

وأشار الأطباء إلى أن اللون الأزرق الداكن تشكل بفضل صبغة الأنثوسيانين، والتي تقلل من مخاطر العديد من أمراض القلب والدورة الدموية والعينين والإصابة بمرض السرطان، مؤكدين أن أهم ميزة لعنب الأحراج هي فائدته العظيمة للعينين، حيث أظهرت الدراسات أن تناول هذا العنب يمكن أن يمنع أو يعالج أمراض العيون مثل انفصال الشبكية، وذلك بسبب تحسين تدفق الدم في الشبكية، حسب موقع "med2"، كما يمكن لعنب الأحراج أن يوقف ضعف البصر، وينصح الأطباء بتناوله للوقاية من المشاكل المستقبلية للعينين.

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