شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. ما هو اختبار كثافة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يعانى الكثيرون من اضطرابات العظام والهشاشة والتعرض للكسور المستمرة، لذلك يطلب الأطباء اختبار كثافة العظام لمعرفة السبب، وحسب ما ذكره موقع mayoclinicيستخدم اختبار كثافة العظام الأشعة السينية لقياس عدد جرامات الكالسيوم ومعادن العظام الأخرى المعبأة في جزء من العظم، و العظام التي يتم اختبارها بشكل شائع تكون في العمود الفقري والورك وأحيانًا الساعد.

ويستخدم الأطباء اختبار كثافة العظام من أجل:

1:تحدد النقص في كثافة العظام قبل كسر العظم.

2:تحديد خطر الإصابة بكسور في العظام .

3:تأكيد تشخيص هشاشة العظام.

4:مراقبة علاج هشاشة العظام.

Advertisements

كلما زاد محتوى المعادن في العظام ، زادت كثافة عظامك وكلما كانت عظامك أكثر كثافة ، كلما كانت أقوى

تختلف اختبارات كثافة العظام عن عمليات فحص العظام، تتطلب فحوصات العظام الحقن مسبقًا وتستخدم عادةً للكشف عن الكسور والسرطان والالتهابات وغيرها من التشوهات في العظام.

على الرغم من أن هشاشة العظام أكثر شيوعًا عند النساء المسنات ، إلا أنه يمكن للرجال أيضًا تطوير الحالة. بغض النظر عن جنسك أو عمرك ، قد يوصي طبيبك بإجراء اختبار كثافة العظام أيضا فى الحالات التالية

1:كسر عظم، تحدث كسور العظام عندما تصبح العظام هشة لدرجة أنها تنكسر بسهولة أكبر من المتوقع، قد تحدث كسور الهشاشة في بعض الأحيان بسبب السعال الشديد أو العطس.

2:تناول بعض الأدوية، الاستخدام طويل الأمد لأدوية الستيرويد ، مثل بريدنيزون ، يتداخل مع عملية إعادة بناء العظام - والتي يمكن أن تؤدي إلى هشاشة العظام.

3:تلقى عملية زرع، الأشخاص الذين تلقوا زرع عضو أو نخاع العظم هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بهشاشة العظام ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الأدوية المضادة للرفض تتداخل أيضًا مع عملية إعادة بناء العظام.