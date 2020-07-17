- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار جديد من عينات الغرغرة يمكنه الكشف عن فيروس كورونا فى 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل العلماء إلى طريقة غير جراحية وغير مؤلمة لاختبار عدوى COVID-19، عكس الطرق التقليدية التي تتطلب استخراج مسحة الأنف / الحلق أو عينات الدم ، حيث تستخدم طريقة الاختبار الجديدة عينات الغرغرة.
ووفقا لتقرير موقع "healthsite" تتطلب كل الطرق التقليدية هذه استخراج عينات من مسحة الأنف أو الحلق أو عينات الدم ، وهو أمر مؤلم تمامًا. هل هناك طريقة غير جراحية وغير مؤلمة لاختبار عدوى COVID-19؟ نعم أخيرًا ، وما عليك سوى الغرغرة لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بـ COVID-19 أم لا.
اختبار من الغرغرة لاكتشاف كورونا
تقيس الطريقة الجديدة بروتينات الفيروس ، وليس المادة الوراثية باستخدام مطياف الكتلة، ويسمح قياس الطيف الكتلي بتحديد الجزيئات بدقة بناءً على كتلتها وشحنتها. قد تكمل الاختبارات التقليدية، ويعتقد البروفيسور أندريا سينز ، خبير قياس الطيف الكتلي في معهد الصيدلة في MLU ، أن الطريقة الجديدة يمكن أن تكمل اختبار PCR الحالي (تفاعل سلسلة البوليميراز).
يمكن استخدامه في المراحل المبكرة من COVID-19للتجارب ، استخدم الباحثون حلول الغرغرة لثلاثة مرضى COVID-19، و قال الدكتور كريستيان إهلنج ، الذي أجرى الاختبارات ، إنه على الرغم من أنهم لم يتلقوا سوى كمية صغيرة من محلول الغرغرة ، إلا أنهم كانوا قادرين على اكتشاف مكونات البروتينات المرتبطة بـ -CoV-2 جاءت النتيجة مفاجئة تمامًا ، ولم يتوقعوا أن تعمل حقًا .
واشار الباحثون الى ان الاختبار خاص للغاية بالفيروس حيث ان البروتينات المقابلة موجودة فقط فى فيروس كورونا- CoV - 2، وقالوا إن طريقة الاختبار هذه يمكن استخدامها في المراحل الأولى من المرض عندما توجد العديد من الفيروسات في الفم والحلق.
يستغرق الاختبار حاليًا حوالي 15 دقيقة ، لكن الباحثون يحاولون تقليل وقت التحليل بشكل أكبر باستخدام مكونات الفيروس المنتجة بشكل مصطنع، لهذا بالتعاون مع شركة من هيس ، نخطط لاستخدام طريقة قياس طيف الكتلة الأخرى التي تمكننا من إجراء القياسات في غضون ثوان".
باستخدام طريقة الاختبار الجديدة هذه ، لن يستغرق إعداد العينة وقتًا ، حتى الأشخاص غير المتخصصين سيكونون قادرين على إجراء القياسات. ومع ذلك ، لن تكون متاحة على الفور. يأمل الفريق البحثى أن يكون جاهزًا في غضون بضعة أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر اختبار جديد من عينات الغرغرة يمكنه الكشف عن فيروس كورونا فى 15 دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.