شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار جديد من عينات الغرغرة يمكنه الكشف عن فيروس كورونا فى 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل العلماء إلى طريقة غير جراحية وغير مؤلمة لاختبار عدوى COVID-19، عكس الطرق التقليدية التي تتطلب استخراج مسحة الأنف / الحلق أو عينات الدم ، حيث تستخدم طريقة الاختبار الجديدة عينات الغرغرة.

ووفقا لتقرير موقع "healthsite" تتطلب كل الطرق التقليدية هذه استخراج عينات من مسحة الأنف أو الحلق أو عينات الدم ، وهو أمر مؤلم تمامًا. هل هناك طريقة غير جراحية وغير مؤلمة لاختبار عدوى COVID-19؟ نعم أخيرًا ، وما عليك سوى الغرغرة لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بـ COVID-19 أم لا.



اختبار من الغرغرة لاكتشاف كورونا

تقيس الطريقة الجديدة بروتينات الفيروس ، وليس المادة الوراثية باستخدام مطياف الكتلة، ويسمح قياس الطيف الكتلي بتحديد الجزيئات بدقة بناءً على كتلتها وشحنتها. قد تكمل الاختبارات التقليدية، ويعتقد البروفيسور أندريا سينز ، خبير قياس الطيف الكتلي في معهد الصيدلة في MLU ، أن الطريقة الجديدة يمكن أن تكمل اختبار PCR الحالي (تفاعل سلسلة البوليميراز).



يمكن استخدامه في المراحل المبكرة من COVID-19للتجارب ، استخدم الباحثون حلول الغرغرة لثلاثة مرضى COVID-19، و قال الدكتور كريستيان إهلنج ، الذي أجرى الاختبارات ، إنه على الرغم من أنهم لم يتلقوا سوى كمية صغيرة من محلول الغرغرة ، إلا أنهم كانوا قادرين على اكتشاف مكونات البروتينات المرتبطة بـ -CoV-2 جاءت النتيجة مفاجئة تمامًا ، ولم يتوقعوا أن تعمل حقًا . يمكن استخدامه في المراحل المبكرة من COVID-19للتجارب ، استخدم الباحثون حلول الغرغرة لثلاثة مرضى COVID-19، و قال الدكتور كريستيان إهلنج ، الذي أجرى الاختبارات ، إنه على الرغم من أنهم لم يتلقوا سوى كمية صغيرة من محلول الغرغرة ، إلا أنهم كانوا قادرين على اكتشاف مكونات البروتينات المرتبطة بـ -CoV-2 جاءت النتيجة مفاجئة تمامًا ، ولم يتوقعوا أن تعمل حقًا .

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واشار الباحثون الى ان الاختبار خاص للغاية بالفيروس حيث ان البروتينات المقابلة موجودة فقط فى فيروس كورونا- CoV - 2، وقالوا إن طريقة الاختبار هذه يمكن استخدامها في المراحل الأولى من المرض عندما توجد العديد من الفيروسات في الفم والحلق.

يستغرق الاختبار حاليًا حوالي 15 دقيقة ، لكن الباحثون يحاولون تقليل وقت التحليل بشكل أكبر باستخدام مكونات الفيروس المنتجة بشكل مصطنع، لهذا بالتعاون مع شركة من هيس ، نخطط لاستخدام طريقة قياس طيف الكتلة الأخرى التي تمكننا من إجراء القياسات في غضون ثوان".

باستخدام طريقة الاختبار الجديدة هذه ، لن يستغرق إعداد العينة وقتًا ، حتى الأشخاص غير المتخصصين سيكونون قادرين على إجراء القياسات. ومع ذلك ، لن تكون متاحة على الفور. يأمل الفريق البحثى أن يكون جاهزًا في غضون بضعة أشهر.