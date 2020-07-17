شكرا لقرائتكم خبر عن 100 عالم يدعون لإصابة المتطوعين للقاحات كورونا بالفيروس.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدعو أكثر من 100 عالم بارز ، بما في ذلك 15 عالما حائزًا على جائزة نوبل ، إلى تعريض المتطوعين الأصحاء للفيروس التاجي، وذلك لمعرفة ما إذا كانت اللقاحات ضد Covid-19 تعمل بالفعل.

ووفقا لتقرير الموقع الأمريكى " cnbc" وقع العلماء على خطاب مفتوح للدكتور فرانسيس كولينز ، رئيس المعاهد الوطنية للصحة (NIH) في الولايات المتحدة، يدعونه فيها إلى "تجارب تحدي" بشرية يقولون إنها يمكن أن "تسرع إلى حد كبير" من تطوير Covid- 19 لقاح.

ترى التجارب الصعبة أن المتطوعين الأصحاء يتعرضون عمداً للفيروس ، بعد إعطائهم لقاحًا ، لاختبار ما إذا كان اللقاح يعمل على منع العدوى.

لا تخلو مثل هذه المحاكمات من الجدل ، ولكن خبراء بارزون آخرون يصرون على أن فوائد اختبارات تحدي التتبع السريع تفوق المخاطر ، ويدعون حكومة الولايات المتحدة إلى تفويضها.



اصابة المتطوعين بفيروس كورونا

قال العلماء الذين وقعوا الرسالة ، بما في ذلك مدير برنامج لقاح Covid-19 بجامعة أكسفورد ، "إن تجارب التحدي البشري يمكن أن توفر معلومات أسرع بكثير من تجارب الفعالية التقليدية ، والتي تستغرق شهورًا أطول".

"في مثل هذه التجارب ، لا يزال المتطوعون يتلقون مرشح اللقاح أو عنصر التحكم، وبدلاً من استئناف الحياة كالمعتاد وانتظار "الإمساك" بالفيروس ، طالبوا بتعريض المتطوعون عن عمد إلى العامل الممرض في ظل ظروف خاضعة للسيطرة.

يأتي الموقعون على الرسالة من مجموعة من التخصصات بما في ذلك علم الأوبئة والطب والاقتصاد والفلسفة، ويجادلون بأن "جائحة Covid-19 يجب مكافحته على وجه السرعة على عدة جبهات ، ولكن من الصعب تصور انتعاشات اقتصادية واجتماعية قوية في غياب لقاح، نحن نكتب للتأكيد على الأهمية الكبيرة لتجارب التحدي البشري كطريقة للمساعدة في تطوير اللقاحات ".

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تشير الرسالة إلى أن المشرعين الأمريكيين يدعمون بالفعل هذه الخطوة، ففي أبريل ، دعا 35 عضوًا في مجلس النواب المنظمين الأمريكيين إلى التفكير في السماح للمتطوعين بالعدوى بالفيروس التاجي لتسريع اختبار اللقاح.

من جانبه ، قال مدير المعاهد NIH الدكتور فرانسيس كولينز إن محاكمات التحدي "على الطاولة للمناقشة - وليست على الطاولة لبدء تصميم خطة".

كما تم التوقيع على الرسالة من قبل أكثر من 2000 متطوع من التحديات نظمها منظمة 1 Day Sooner. وقال الخبراء ، الذين وضعوا مبادئ محاكمة "فعالة" للتحدي البشري ، "يجب توسيع الحماية الأساسية لحماية حقوق المتطوعين في الصحة والحكم الذاتي".

تقول الإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO) أن تجارب التحدي البشري تكون أخلاقية عندما تستوفي معايير معينة، وقال الخبراء إن الحماية التي يجب أن تكون موجودة بشكل واضح ، بما في ذلك أن المشاركين في التجربة هم صغار السن نسبياً ويتمتعون بصحة جيدة ويقدمون رعاية طبية عالية الجودة مع مراقبة متكررة.

تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن تجارب التحدي الأساسية "تجرى في إطار أخلاقي يتم فيه منح الموافقة المستنيرة حقًا" وأنه يجب إجراؤها "بآفاق وفيرة وحذر ومراقبة"، وتؤكد إنه يجب النظر في كل من المخاطر والفوائد الفردية المحتملة ، فضلاً عن الفوائد والمخاطر المجتمعية المحتملة ، مثل إطلاق العامل الممرض الذي قد لا يكون موجودًا في البيئة.

قال الخبراء يوم الخميس إن المراجعة الأخلاقية والعلمية لأي تجارب تحدي يجب أن تكون على أعلى مستوى من الجودة وأخيرًا ، ولكن الأهم من ذلك ، أن "استقلالية المتطوعين هي مصدر قلق كبير ... وهذا يعني أن عملية الموافقة المستنيرة يجب أن تكون قوية."