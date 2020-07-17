9 مشروبات مفيدة للحامل في الأشهر الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يوليو 2020 04:43 مساءً - تتعرض المرأة الحامل للكثير من العوارض ومنها الغثيان والشعور بالإرهاق والتعب والكسل وذلك يتأتى من أمور عدة، كعدم التغذية الصحيحة أو عدم شرب ما يكفي من الماء والسوائل والعصائر التي تمنحها الطاقة والنشاط والصحة.

ولأن المشروبات جزء لا يتجزأ من النظام الغذائي للمرأة، ينصحها الدكتور خالد قطيش، استشاري طب الحمل والولادة في مستشفى الزهراء.

1- عصير الخضار بالمكسرات

إذا كنتِ تشعرين بأنك لا تأخذين ما تحتاجين إليه من المجموعة الغذائية الهامة، يمكن شرب كوب من عصير الخضار الطازج للتعويض عن ذلك. وهو يمنح جسمك جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها، كما يوفر لك حاجتك من الألياف لتحسين حركة الأمعاء.

يمكنك خلط بعض الخضار أو المكسرات لجعلها أكثر فائدة، وليصبح طعم العصير مقبولاً، يمكنك إضافة الفواكه، مثل الموز والفراولة والمانجو على العصائر لتفادي الجوع سريعاً وتغيير الطعم.

2 - عصائر الفاكهة المختلطة

اختاري من الفواكه الموسمية الطازجة، مثل البطيخ والمسك والبرتقال والأناناس حيث يمكنك تجهيز العصير مباشرة قبل شربه.

3- المياه

قد يكون الماء أهم من كل ما ذكر قبلاً خلال فترة الحمل، وهو المركب الأساسي لجسم الإنسان الذي يحتوي على أكثر من ٧٠٪ من الماء، وشرب كمية كافية من الماء خلال فترة الحمل يقلل بالتعب. ويساعد على إبقاء خلايا الدم صحية وتعزيز الصحة العامة.

4- الزبادي

هو شراب التبريد الطبيعي، الذي يبقي جسمك رطباً.كما يحتوي على بكتيريا بروبيوتيك التي تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

5- ماء جوز الهند

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يمنع التوتر والجفاف. وهو الأفضل لتعب الصيف. فهو يساعد على تجديد أملاح الجسم الطبيعية، ويعتبر صحياً عندما يتعلق الأمر بتبريد العطش خلال الحمل.

6- عصير الليمون

يحافظ على جسمك رطباً وهو يحتوي على فيتامين (س) الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد بشكل أفضل، وهو أمر مهم للغاية خلال الحمل.

كما أن عصير الليمون يمكن أن يساعد على كبح غثيان الصباح عند تناوله مع بعض النعناع والزنجبيل.

7 -مشروبات بالحليب

الحليب هو مصدر طبيعي للبروتينات والكالسيوم ولفيتامين ب ١٢ وهو مفيد لنمو الجنين.

8 -المشروبات العشبية التقليدية

ستجدين مجموعة متنوعة من المشروبات الهندية التقليدية لشربها خلال فترة الحمل. ومعظم هذه الأعشاب ذات طعم فريد وسهلة للاستهلاك، كما أنها تساعد أيضاً على ترطيب الجسم وتبريده بشكل طبيعي.

9- الشاي المثلج

هو مشروب منعش يمكن شربه خلال الصيف ولكن من المهم المتابعة مع طبيبك الخاص بشأن شرب الشاي المثلج، ويمكنك إعداده بمكونات طازجة لتفادي اللجوء إلى الشاي المعبأ.