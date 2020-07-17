أجمل أسماء المواليد الصيفية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يوليو 2020 04:43 مساءً - الصيف صاحب البساط الواسع حيث المرح والنشاط، وحيث لقاء الأحبة والسهرات الجميلة الهادئة، ورغم ما تمر به البلاد من ظروف انتشار فيروس كورونا والإجراءات الوقائية إلا أن فصل الصيف يبقى له رونقه وعشاقه، ولذلك فحين تضعين مولودك في فصل الصيف فأنت حتماً سوف تختارين له إسماً تستوحينه من أجواء الصيف وطقوسه، ولذلك قررت " الخليج 365" أن تختار لك هذه المجموعة من الأسماء كالآتي. مادلين: اسم حلوى وفاكهة صيفية.

صفاء: وهو يعني الود والمحبة، ولكنه يشير إلى صفاء السماء وجمالها في فصل الصيف.

سحاب: فالسحاب الصيفي هو الملهم للشعراء، وهو يمر سريعاً ويخلب الألباب فأصبح موصوفاً فيقال مر كسحابة صيف. سهر: ويطلق على البنت ويشير إلى سهر ليالي الصيف الجميلة.

ساهر: وهو اسم ولد ويعني كثرة السهر ولا يحلو السهر إلا في ليالي الصيف. Advertisements قطوف: هو ما يقطف من الثمر، وحيث تكثر الثمار في فصل الصيف.

حباب: وهو الندى على الشجر في صباحات الصيف القائظة. دالي: هو العنب الأسمر الذي ينضج في شهر آب "أغسطس" ويمتاز بحلاوته ويصنع منه الزبيب.

سومير: اسم فرنسي ويعني المولود الذي ولد في فصل الصيف. رحال: وهو الشخص الكثير الترحال.

سمر: حيث يحلو السمر والسهر خلال ليالي الصيف ويطلق على البنات، وبالمصادفة ففصل الصيف بالانجليزية هو سمر.

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