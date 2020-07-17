شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تعتمد أحد أدوية الصدفية لعلاج مصابى COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول العلماء في جميع أنحاء العالم العثور على لقاح لـ COVID-19ووفقا لتقرير موقع " thehealth" وافق المراقب العام للأدوية في الهند على دواء الصدفية لاستخدامه في علاج COVID-19، و ذكرت شركة الأدوية الحيوية ، بيوكون ليمتد ،ومقرها بنجالورو أنها تلقت الموافقة على دوائها إيتوليزوماب ، "للاستخدام المقيد في حالات الطوارئ" في الهند لعلاج مرضى الفيروس التاجي الجديد.



دواء الصدفية

وفقا للبيان ، تم إعادة استخدام هذا الدواء الأصلي الآن لـ COVID-19، وعلى وجه التحديد ، يمكن الآن استخدام الدواء لعلاج متلازمة إطلاق السيتوكين (CRS) في متلازمة الضائقة التنفسية الحادة المتوسطة إلى الخطيرة (ARDS) التي تحدث في المرضى الذين يعانون من COVID-19.

جاءت الموافقة بعد أن أظهرت التجارب على 30 مريضا عبر أربعة مراكز نتائج إيجابية، وتظهر نتائج الدراسة أن itolizumab يمكن أن يقلل من الوفيات في الحالات المتوسطة إلى الشديدة.

Advertisements



نتائج واعدة نتائج واعدة أجرى العلماء تجربة سريرية على 30 مريضًا في أربعة مستشفيات COVID-19 في جميع أنحاء مومباي ونيودلهي، حيث تلقى 20 مريضا إيتوليزوماب بالإضافة إلى الرعاية الداعمة، و تلقى 10 رعاية داعمة فقط.

ووفقا للباحثين ، تعافى جميع المرضى العشرين في Itolizumab بالكامل وتم خروجهم من المستشفى، وتم إزالة أجهزة الأكسجين بحلول اليوم الثلاثين ، ولم يطلب أيا منهم جهاز تنفس صناعي.

ولاحظ الباحثون أيضًا أن itolizumab يتحكم في التنشيط المفرط للجهاز المناعي استجابة لعدوى -CoV-2، كما يخفض معدل الوفيات الناتج عن "عاصفة السيتوكين" عند إعطائه للمرضى الذين يعانون من ARDS متوسط ​​إلى خطير بسبب COVID-19، كما استجاب المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة والذين يعانون من أمراض مصاحبة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ، والذين عولجوا بإيتوليزوماب.