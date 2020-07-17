شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون أستراليون يبتكرون اختبار دم للكشف عن الإصابة بكورونا فى 20 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر باحثون في استراليا اختبارا يمكنه تحديد الاصابة الجديدة بفيروس كورونا في حوالي 20 دقيقة باستخدام عينات الدم واصفين ذلك بأنه أول تقدم عالمي، ووفقا لتقرير لوكاله"رويترز"، وأكد الباحثون في جامعة موناش إن اختبارهم يمكن أن يحدد ما إذا كان شخص ما مصابًا حاليًا وما إذا كان قد أصيب في الماضي، وأضاف الباحثون في بحث نُشر في دورية ACS Sensorإن التطبيقات تشمل التعرف السريع على الحالات وتتبع الاتصال للحد من انتشار الفيروس، في حين أن فحص السكان لتحديد مدى العدوى الفيروسية عبر المجتمعات هو حاجة طويلة الأجل.

وقاد فريق البحث قسم BioPRIA وقسم الهندسة الكيميائية بجامعة موناش ، بما في ذلك باحثون من مركز ARC للتميز في العلوم والتكنولوجيا المتقاربة BioNano

في حين يتم استخدام اختبار المسحة الحالي لتحديد الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي ، فإن التحليل للكشف عن وجود وكمية مادة في الدم يمكن أيضًا أن يحدد ما إذا كان شخص ما قد أصيب مؤخرًا او يحمل العدوى.

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وقال الباحثون إن مئات العينات يمكن اختبارها كل ساعة ، ويأملون أن يتم استخدامها أيضًا للكشف عن الأجسام المضادة التي أثيرت استجابة للتلقيح للمساعدة في التجارب السريرية، وتم تقديم براءة اختراع للابتكار

وبلغت إصابات الفيروس التاجي الجديد أكثر من 13.8 مليون شخص حول العالم كما توفى ما يقرب من 600ألف شخص منذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي.