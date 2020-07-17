شكرا لقرائتكم خبر عن شركة هندية تعلن إنهاء تجارب المرحلة الأخيرة على لقاح كورونا مارس 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم شركة زيدوس كاديلا الهندية استكمال تجارب المرحلة الأخيرة للقاح فيروس كورونا المحتمل فى مارس 2021 ويمكن أن تنتج ما يصل إلى 100 مليون جرعة سنويا، إذا نجحت التجارب، وفقا لتقرير لوكاله "رويترز".

مرشح لقاح كاديلا، الملقب بـ ZyCov-D ، هو واحد من العشرات التى يتم تطويرها فى جميع أنحاء العالم لمكافحة فيروس التاجية.

وكانت شركة الأدوية الهندية زيدوس قد أعلنت أنها بدأت دراسات بشرية على لقاحها المحتمل لكوفيد 19 فى الوقت الذى تواصل فيه الإصابة بالفيروسات التاجية ارتفاعها، في ثالث أكبر دولة في العالم تضررا.

وأكدت الشركة أن لقاح DNA البلازميدي الخاص بها آمن ومقبول بشكل جيد في دراسات السمية قبل السريرية، وسيتم الانتقال الى مرحلة التجارب البشرية والتي ستضم 1000 شخص عبر مواقع الدراسة السريرية المتعددة في الهند.

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فيما قالت شركة باناسيا بايوتك الهندية، إنها تسير وفقا للجدول الزمني المقرر لإنتاج أول كمية من مصل محتمل للوقاية من مرض كوفيد-19 بحلول يناير 2021.

وقالت الشركة في بيان إنها تستهدف إنتاج 500 ألف جرعة في 2021ومليار جرعة في 2022 من المصل المحتمل.

وكانت قد كشفت وكالة "رويترز" عن أن شركة هندية قامت بتسعير عقار "ريميديسيفير" المضاد للفيروسات لعلاج فيروس كوروناCOVID-19 التابع لشركة جيلياد ساينس في الهند عند 4800 روبية (64.31 دولار)، أي بسعر أقل من سعره الدواء الأصلي بنسبة 80% أقل من سعره فى الدول الغنية