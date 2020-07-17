كورونا حول العالم.. إصابات الهند تتخطى المليون وأمريكا تحطم الأرقام القياسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 592 ألفاً و977 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 13 مليونا و960 ألفا و499 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 8 ملايين و293 ألفاً و613 مصاباً، حتى الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

إصابات الهند تتخطى المليون الهند

أصبحت الهند، الجمعة، ثالث دولة في العالم تسجل أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل، فيما تنتشر العدوى أكثر في الريف والمدن الصغيرة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية الهندية أن البلاد سجلت 34956 إصابة جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى مليون و3832، بينما بلغ عدد الوفيات 25602.





وفيات روسيا تتجاوز 12 ألفا ً

تجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في روسيا 12 ألفاً، الجمعة، بعدما سجلت البلاد 186 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجل مركز الاستجابة للفيروس في البلاد 6406 حالات إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 759203، وهو رابع أعلى عدد من الإصابات في العالم.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 12123، فيما وصل عدد المتعافين إلى 539373.





إصابات أمريكا تحطم الأرقام القياسية

حطمت الولايات المتحدة الأرقام القياسية لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا إذ سجلت ما يربو على 77 ألف حالة إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقاً لإحصاء "رويترز".

كما سجلت 969 وفاة وهي الزيادة الأكبر في الوفيات منذ 10 يونيو/حزيران، وسجلت كل من فلوريدا وساوث كارولاينا وتكساس أكبر زيادة في يوم واحد الخميس.





583 إصابة جديدة في ألمانيا

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 583 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة .

وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 200.843، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.082، مشيرًا إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 186.900.





إصابات إسبانيا 258855.. والوفيات 28416

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 258 ألفاً و855 حالة، الجمعة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

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وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 28416 حالة، بينما تعافى 150 ألفا 376 مصابا حتى الآن.





وفيات فرنسا تتجاوز 30 ألفاً

وصل عدد إصابات فيروس كورونا في فرنسا إلى 211 ألفاً و102 حالة، الجمعة، وفقاً لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في فرنسا جراء الفيروس بلغ 30 ألفاً و141 حالة، وتعافى 79 ألفا و161 من المصابين حتى الآن.





10 إصابات جديدة في البر الرئيسي الصيني

أعلنت السلطات الصحية في الصين، الجمعة، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في نهاية الخميس.

وتسع من الإصابات العشر الجديدة حالات وافدة إذ كانت بين مسافرين قدموا من الخارج، ولم يتم تسجيل أي حالات جديدة في بكين لليوم الـ11 على التوالي.





ارتفاع إصابات إيطاليا لـ243736

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 243 ألفاً و736 حالة، الجمعة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35 ألفاً و17 حالة، وتعافى 196 ألفا و246 من المصابين حتى الآن .

ارتفاع إصابات ووفيات بريطانيا

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 294 ألفاً و116 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغ 45 ألفا و204، وتعافى 1403 من المصابين حتى الآن.





إصابات أفريقيا 664 ألف.. والوفيات 14399

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا بلغ 664 ألف و051 حالة.

وأوضح المركز، في بيان أن إجمالي عدد حالات التعافي وصلت 345 ألفاً و321 حالة، فيما بلغت الوفيات بالقارة 14399 وفاة.